通緝犯搭計程車被警方認出 海山警尾隨通報支援逮人
新北市46歲王姓男子因竊盜、妨害自由、詐欺等罪嫌遭通緝，為躲避查緝藏匿在板橋區新生街。日前王男從住處外出攔了1輛計程車，行經的海山分局新海派出所警員認出，立即回報派出所請求支援並一路尾隨，待計程車行駛至新海路巷內停靠時一擁而上，王男見狀下車欲逃逸被警方當場壓制逮捕，詢後被解送歸案。
據了解，王男是被警方列管的慣竊，今年6月起被新北檢、新北地院、桃園地院、雲林地院發布妨害自由、竊盜、詐欺等共5項通緝，其中妨害自由案須入監服刑1年2個月。王男為躲避查緝，近期皆藏匿在板橋區新生街租屋處。
7日下午5時許王男從藏匿處外出在路邊攔計程車欲出門時，行經的海山分局新海派出所警員一眼認出王男是通緝犯，立即回報派出所請求支援，警員也一路尾隨計程車掌握王男行蹤。待支援警力到場時趁計程車行經新海路巷弄內停靠時，警方立即上前喝令王男下車。王男見狀趕緊打開車門欲逃逸，但立即被警方壓制逮捕。詢後將王男依法解送歸案。
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