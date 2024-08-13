影／成大女職員疑癲癇發作釀1死4傷車禍 成大出面說明

台南市東區大學路成功大學成功校區外昨下午5點多發生一起1死4傷嚴重車禍，涉嫌肇事的54歲林姓女駕駛為成大圖書館女職員，案發時疑因癲癇發作，成大副校長李俊璋今也出面說明，並向該案死者及傷者致意，後續也會派員前往慰問。

李俊璋表示，林姓女職員為圖書館專案職員，其事後自述因癲癇發作釀禍，而林女確實有癲癇病史，但有在服藥控制治療，曾在校內發病過，而從相關畫面及現場跡象研判，其恐從圖書館地下室坡道駕車上來後就發病，導致車輛方向偏移，且因癲癇發作時人體會呈現僵直狀態，油門恐無法減速，詳細案發原因仍依警方調查為主。

李俊璋說，林女自2006年到校擔任圖書館職員，迄今服務已18年，平時表現良好，因其有癲癇病史，因此，工作上以規律生活作息適當安排，不造成工作壓力為主。事發後，林女因右大腿骨折開刀住院治療中，其心情也確實受到影響，且後續仍需面臨相關法律責任，校方會安排相關心理師進行輔導。