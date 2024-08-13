聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南農機行5遺體焦黑難辨視 鄰居：兒子一度逃到陽台又入內
台南六甲區川茂農具行今凌晨惡火釀5死，據了解，屋主不僅有打電話向119求救，屋主大兒子於火警初期，一度出現在2樓陽台灑水試圖滅火，因火勢凶猛又折返屋內，疑要與屋內父母及弟妹一起逃生，未料最後都受困3樓鐵皮加蓋的曬衣間區域，令人扼腕。
失火地點為3曾樓鐵皮加蓋透天厝，為農具行兼一家六口住處，13歲大女兒因出國表演逃過一劫，其餘夫妻及2子1女共5人不幸葬身火窟。
消防人員火滅後，仍因高溫一度難進到屋內搜索，後來陸續發現5人遺體，分散在3樓曬衣間各處，都焦黑，難以從外觀辨識，待進一步相驗。
1名鄰居說，當時聽聞爆炸聲響後，緊急致電給屋主喊逃命，電話中不時聽見焦急的喊求救聲音，突然就斷訊。
另名隔壁的婦人表示有協助報案，她說，報案後有一度看到大兒子在2樓灑水試圖滅火，不料火勢凶猛，後逃至屋內在濃煙中消失，隨即屋內頻傳出爆炸聲響及惡臭味。
也有鄰居認為，當時大兒子已經在陽台，卻又折返屋內，最後一家人都往3樓封閉式加蓋鐵皮屋，但屋內完全沒窗戶，受困現場加上屋內裝設有天井，煙囪效應火勢更凶猛，「逃錯地方」，讓屋內5人均不幸罹難。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言