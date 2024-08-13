台南農機行5遺體焦黑難辨視 鄰居：兒子一度逃到陽台又入內

台南六甲區川茂農具行今凌晨惡火釀5死，據了解，屋主不僅有打電話向119求救，屋主大兒子於火警初期，一度出現在2樓陽台灑水試圖滅火，因火勢凶猛又折返屋內，疑要與屋內父母及弟妹一起逃生，未料最後都受困3樓鐵皮加蓋的曬衣間區域，令人扼腕。

失火地點為3曾樓鐵皮加蓋透天厝，為農具行兼一家六口住處，13歲大女兒因出國表演逃過一劫，其餘夫妻及2子1女共5人不幸葬身火窟。

消防人員火滅後，仍因高溫一度難進到屋內搜索，後來陸續發現5人遺體，分散在3樓曬衣間各處，都焦黑，難以從外觀辨識，待進一步相驗。

1名鄰居說，當時聽聞爆炸聲響後，緊急致電給屋主喊逃命，電話中不時聽見焦急的喊求救聲音，突然就斷訊。

另名隔壁的婦人表示有協助報案，她說，報案後有一度看到大兒子在2樓灑水試圖滅火，不料火勢凶猛，後逃至屋內在濃煙中消失，隨即屋內頻傳出爆炸聲響及惡臭味。