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台南透天厝農機行惡火5死 消防局曝5大難搶救原因
台南六甲區珊瑚路的川茂農機行凌晨惡火釀5死，南市消防局2點44分第一批救災人車抵達，該處3層樓鐵皮加蓋透天厝，店面也兼住處，火勢迅速延燒，得知5人都困3樓曬衣間，直到5點火勢撲滅才能展開入內搜救。消防局指出，當時透天厝1樓入口堆放大量機具、後方無逃生出口，造成正面及後方都難進入。
南市消防局解釋，第1點，現場為農機行，堆放大量可燃物及機具，無法從一樓正面入室搶救；第2，3樓鐵皮加蓋，後方無逃生出口，使架梯不易；第3，濃煙火勢延燒迅速，搶救困難；第4，失火處兩側臨接戶，均無開口可進入；第5，消防人員抵達時，火舌濃煙已大量竄出，1樓鐵捲門已燒變色。
消防局統計，起火戶珊瑚路52號燃燒面積1樓120平方公尺、2樓120平方公尺、3樓120平方公尺合計共360平方公尺，也延燒到珊瑚路54號1樓後方、50號燃燒3樓後方。
消防局指出，起火戶暫無法辨識沒無裝住警器，並呼籲民眾要裝住警器，且家中平時勿堆積大量雜物，易發生火災，也嚴重阻礙逃生及搶救。
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