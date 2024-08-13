台南5死火警 唯一逃過火劫女兒是六甲國中扯鈴隊、正從國外趕回

今天凌晨2時36分許台南市六甲區珊瑚路農機行發生火警，消防人員全力撲滅火勢，但屋內父親和母親加上3個孩子受困並已全數罹難，台南市長黃偉哲一早趕往現場了解狀況並關心罹難者家屬，指示市府相關單位全力協助火災善後工作；民政局和六甲區全力協助，區長陳啟榮表示，陳姓大女兒是六甲國中扯鈴隊員，昨天隨隊要出發到義大利表演，剛抵達杜拜要轉機就發生憾事，將由老師陪同趕回，許多善心人士想捐款將和學校討論後再對外公布。

市長黃偉哲上午先致贈慰問金，並指示市府全力協助，民政長姜淋煌表示，民政局將負責協調災後援助工作，確保遇難者家屬能夠獲得必要的心理和物質支持，也會加強與消防局及相關單位的合作，推動建立更加完善的應急預案和救援體系。

六甲區區長陳啓榮清晨5點多就趕到現場，並緊急聯繫六甲國中與國小校長，啟動輔導學生與相關協助，一起陪伴家屬親友度過此難關。其中要升國三的大女兒是六甲國中扯鈴隊，昨天剛好出發前往義大利逃過一劫，目前聯繫上是在杜拜轉機，將由帶隊的老師陪同趕回處理。

陳啟榮說，陳家阿嬤上午已到現場，但阿公身體不好，許多善心人士及南六基金會等都關心陳家大女兒未來的求學和生活，需要社會各界協助部分，會和學校和親友等討論後再決定。

據指出，六甲區民宅火勢於清晨5時撲滅，起火時頂樓有3大2小共5人受困待救，但由於火勢全面燃燒，消防人員無法靠近救人，火勢撲滅時受困者已全數罹難，今早7時30分左右台南市長黃偉哲前往現場了解狀況；目前火場溫度相當高尚無法進入，市府會全力協助善後。

台南市消防局表示，此次火災現場為農機行，堆置機具雜物較多，導致火勢迅速蔓延至整棟住宅，再加上其頂樓為鐵皮加蓋包覆，使救援難度更高。因此呼籲民眾平時應減少家中堆積雜物，以免導致火災時災害會更加嚴重。另外，也提醒民眾裝設住家住警器，減少日後發生類似悲劇的機率。

消防局指出，119勤務中心據報後，出動消防局六甲、官田、下營、新營、東山、柳營、麻豆等消防分隊及二大隊19車37人前往搶救，5名住戶在第一時間往3樓避難，但由於火勢猛烈，且煙霧彌漫，消防人員救援過程面臨巨大挑戰，最終5名住戶不幸遇難。