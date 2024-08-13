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台南5死火警…兩老趕來坐火場對面崩潰 全家出遊照成追憶

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南六甲區3層樓透天厝住家兼營「川茂農機行」今凌晨失火釀1家5死，陳姓男子、伍姓妻子及2兒子、1女兒都沒逃出，大女兒正巧出國不在家。陳姓夫妻雙方的母親一早趕抵現場，坐在火災現場對面，無助地說「希望大家多幫忙」。

陳姓男子岳母淚訴說，聽到火災消息就趕緊搭小孩的車從台中趕來，「我女婿人很好啦，很孝順...」她看著多年前女婿一家人前往屏東出遊照片感慨萬千，回憶說，記得早年親家忙不過來，也曾來六甲親家幫忙一陣子，如今天人永隔人事已非，一想到就鼻酸。

陳姓男子母親從柳營果毅後住處趕來，她眼神渙散、噙著淚水說，老伴身體不好，自己先趕來，「看到兒子一家家破人亡，一場火警天人永隔，希望各界能幫忙協助度過難關」。

45歲陳姓男子、38歲伍姓妻子育有18歲大兒子、15歲次子、13歲大女兒、8歲次女，分別就讀新營高工、六甲國中、六甲國中、六甲國小；大女兒剛好跟學校到國外表演，所以沒有在家。2019時，伍姓妻子還在臉書貼出一家6口一起出遊照片，相當甜蜜。

據了解，川茂農機行2008年就登記成立，已開業16年，經營各式農業機械買賣、農機維修，生意很好，屋內人員進出頻繁，生意相當好，不過有堆放大批電池、農具相當凌亂。

有鄰居說，之前就曾多次勸阻屋主希望能解決，不過沒特別看見改善，這起火警更令人感慨、不捨。

台南六甲區川茂農機行今天凌晨失火，1家6口有5人受困死亡。圖為失火之前外觀。圖／翻攝川茂農機行臉書粉專
台南六甲區川茂農機行今天凌晨失火，1家6口有5人受困死亡。圖為失火之前外觀。圖／翻攝川茂農機行臉書粉專
台南六甲區川茂農機行今天凌晨失火，陳姓1家6口有5人受困死亡。圖為1家人2019年出遊的全家福照片。記者謝進盛／翻攝
台南六甲區川茂農機行今天凌晨失火，陳姓1家6口有5人受困死亡。圖為1家人2019年出遊的全家福照片。記者謝進盛／翻攝
台南六甲區川茂農機行凌晨火警5死，陳姓屋主母親（中）趕抵坐在火場對面，崩潰哭泣。記者謝進盛／攝影
台南六甲區川茂農機行凌晨火警5死，陳姓屋主母親（中）趕抵坐在火場對面，崩潰哭泣。記者謝進盛／攝影
台南六甲區川茂農機行凌晨火警5死，陳姓屋主母親（中）趕抵坐在火場對面，崩潰哭泣。記者謝進盛／攝影
台南六甲區川茂農機行凌晨火警5死，陳姓屋主母親（中）趕抵坐在火場對面，崩潰哭泣。記者謝進盛／攝影

台南 火災 透天厝

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