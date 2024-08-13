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影／三重韭菜盒攤5月被砸店 今天老闆又被相同嫌犯打到頭破血流
新北市三重文化北路1個賣韭菜盒的攤子，5月初才被人砸店，警方隔天逮捕林姓嫌犯函送法辦，未料林男今天清晨又帶人去將37歲老闆打得頭破血流。老闆僅稱雙方有消費糾紛，警方鎖定嫌犯追緝中。
據了解，45歲林姓男子5月6日便曾砸店毀損韭菜盒攤車，警方獲報後隔天將他查緝到案，雙方都堅稱是單純消費糾紛，不願說明詳細原因，警詢後將林男依毀損、恐嚇罪嫌函送新北地檢署偵辦。
未料今天清晨6時許，林男又帶另1名男子分持甩棍，到攤位狠狠攻擊老闆，打得頭破血流，連老闆的63歲母親嘗試攔阻，也被打到手骨折。員警到場先協助傷者就醫，雖懷疑原因不單純，但老闆仍只說是消費糾紛。警方將再查緝林嫌到案，預計依傷害、恐嚇、毀損罪嫌函送新北地檢署。
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