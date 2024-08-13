彰化男偷娃娃機台零錢還債 7天內竊9起遭逮

彰化縣21歲張姓男子想以竊還債，一週內犯下9起娃娃機台零錢竊盜案，不法所得超過新台幣13萬元，警方日前獲報將其逮捕歸案，依竊盜、毀損等罪嫌移送檢方偵辦。

彰化縣警察局員林分局村上派出所日前獲報，大村鄉山腳路、美港路多處娃娃機台內零錢遭竊，員警調閱沿路監視器畫面鎖定張姓犯嫌，報請核發拘票後，順利在其租屋處逮人。

警方表示，張姓犯嫌收入不穩定無法還債務，趁夜間騎腳踏車到無人看管的娃娃機商店，竊取機台內零錢，從7月29日起刻意選定鄰近偏僻路段，以尖嘴鉗、老虎鉗等工具破壞機台，共犯下9件竊盜案及毀損15個機台，將所得逾13萬元拿去償還債務。

警方依竊盜、毀損等罪嫌將張嫌移送台灣彰化地方檢察署偵辦，員林分局長吳詠傑表示，娃娃機台經營業者應視需求裝設不易破壞的鎖頭或其他防盜設施，並確保店內監視錄影系統正常運轉，降低遭竊風險。