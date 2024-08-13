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老翁帶3個大花盆搭公車遭拒載 多數乘客聲援司機僵持40分
豐原客運一輛公車上周六晚上行駛豐原區，一名老翁帶著3個大花盆要上車，司機以乘客安全為由拒載花盆上車，雙方僵持40分鐘，多數乘客聲援司機，最後報警處理老翁才下車離開，豐原客運今天說明，乘客帶的花盆太大，可能危及其他乘客安全，司機本應拒載。
當天在車上的一名乘客描述現場，他說一名白髮老翁抱著一個大花盆上公車，司機說客運非貨運，和安全顧慮為由拒載，二人言語爭執，老翁堅稱沒有法條可以拒載，他打1999抱怨申訴，當時車上8成乘客支持司機，也要求老翁下車，否則影響大家搭車時間。
乘客說，這名老翁不理大家，舌戰數人，最後乘客全下車，等候搭另一輛公車，後來看到另一輛公車到，警車也到，大家搭上公車，看著司機、老翁和警察繼續協調。
豐原警分局表示，當天獲報派員警到場，司機和老翁在場，協調下老翁離開，雙方爭執落幕；豐原客運表示，公車是載客，乘客攜帶物品不能超過18吋行李箱的大小，這名乘客要帶3個大花盆上公車，每個都高約60公分，直徑約50公分，明顯太大，司機以乘客安全為由拒載大花盆上公車，並無不妥。
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