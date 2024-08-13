平面圖曝光！台南1家5死火警 封閉式鐵皮屋、堆農機具阻救援

台南六甲區珊瑚路1處透天厝今凌晨2點半許失火，陳姓夫妻及2名兒子、1女兒共5人受困3樓曬衣間燒死，消防人員發現，該處是住家兼農機行，沒有裝住警器，且1樓門口前就堆滿農機具，恐怕阻礙逃生，加上屋內還有許多易燃物，讓延燒迅速。

據了解，3樓鐵皮加蓋的透天厝，也同時兼營農機行，1樓是店面、倉庫和廚房，2樓是家人的房間，3樓是鐵皮加蓋，堆放農機和貨物，後方則有1個曬衣間；較特別的是，屋內有1個天井貫通1至3樓，平時用來吊送貨物。

南市消防局第二隊救災救護大隊長王騰毅說，此戶住家沒有裝住警器，加上有天井，一定會有煙囪效應，出入口堆滿雜物，讓消防人員難以搶救。

消防人員發現，屋內1樓和3樓都堆滿農機，且屬於封閉的鐵皮屋，屋內更堆放大量電池、機油，大火時一直有爆炸聲，讓火勢燃燒迅速，須用機具切割增加搶救空間。