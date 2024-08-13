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平面圖曝光！台南1家5死火警 封閉式鐵皮屋、堆農機具阻救援

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平面圖曝光！台南1家5死火警 封閉式鐵皮屋、堆農機具阻救援

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南六甲區珊瑚路1處透天厝今凌晨2點半許失火，陳姓夫妻及2名兒子、1女兒共5人受困3樓曬衣間燒死，消防人員發現，該處是住家兼農機行，沒有裝住警器，且1樓門口前就堆滿農機具，恐怕阻礙逃生，加上屋內還有許多易燃物，讓延燒迅速。

據了解，3樓鐵皮加蓋的透天厝，也同時兼營農機行，1樓是店面、倉庫和廚房，2樓是家人的房間，3樓是鐵皮加蓋，堆放農機和貨物，後方則有1個曬衣間；較特別的是，屋內有1個天井貫通1至3樓，平時用來吊送貨物。

南市消防局第二隊救災救護大隊長王騰毅說，此戶住家沒有裝住警器，加上有天井，一定會有煙囪效應，出入口堆滿雜物，讓消防人員難以搶救。

消防人員發現，屋內1樓和3樓都堆滿農機，且屬於封閉的鐵皮屋，屋內更堆放大量電池、機油，大火時一直有爆炸聲，讓火勢燃燒迅速，須用機具切割增加搶救空間。

南市消防局當時第一批人員2點44分抵達現場，就發現1樓有明火冒出，因得知受困3樓，但也發現3樓起火燃燒，有人員從後方想辦法搶救，但3樓隨即全面燃燒，只能持續往3樓射水，及切割鐵皮搶救，起初都無法入內。

台南六甲區珊瑚路1處透天厝今凌晨2點半許失火，屋內堆滿農機具，讓火勢迅速延燒。記者謝進盛／攝影
台南六甲區珊瑚路1處透天厝今凌晨2點半許失火，屋內堆滿農機具，讓火勢迅速延燒。記者謝進盛／攝影
台南六甲區珊瑚路1處透天厝今凌晨2點半許失火，屋內堆滿農機具，讓火勢迅速延燒。記者謝進盛／攝影
台南六甲區珊瑚路1處透天厝今凌晨2點半許失火，屋內堆滿農機具，讓火勢迅速延燒。記者謝進盛／攝影
台南六甲區珊瑚路1處透天厝今凌晨2點半許失火，圖為平面圖。記者謝進盛／翻攝
台南六甲區珊瑚路1處透天厝今凌晨2點半許失火，圖為平面圖。記者謝進盛／翻攝
台南六甲區珊瑚路1處透天厝，為住家兼農機行，圖為失火前的街景圖，可見1樓堆滿農機。圖／翻攝自Google map
台南六甲區珊瑚路1處透天厝，為住家兼農機行，圖為失火前的街景圖，可見1樓堆滿農機。圖／翻攝自Google map

台南 消防人員 火災 爆炸 透天厝

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