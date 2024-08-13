台南凌晨惡火5死 屋主曾撥119…5人遺體都在3樓尋獲

台南六甲區珊瑚路1處透天厝今凌晨2點半許失火，1家6口當時有5人在家，全躲到鐵皮加蓋的3樓後方曬衣間，凌晨5點滅火後入內搜索，但屋內溫度相當高，直到上午約9點才發現5人遺體。消防人員發現，屋內堆滿大量農機具，疑難以逃生。

據了解，45歲陳姓男子與38歲伍姓妻子與4名兒女住在這處3層樓透天厝，同時經營農機行，夫妻和18歲大兒子、15歲次子、8歲次女都葬身火窟，讀國三的大女兒正巧去國外表演扯鈴不在家。

鄰居表示，凌晨突然聞到臭味被臭醒，驚覺隔壁失火，趕緊報警。陳姓一家當時疑也有撥1通119電話求救，告知受困3樓後陽台，不過不久後就與消防局勤指中心斷訊。

南市消防局2點36分接獲六甲區珊瑚路農機行失火，救災人員2點44分抵達現場，不過1樓傳出明火，消防人員也從後方想進入，但10幾分鐘後3樓即全面燃燒，無法進入，直到4點19分火勢控制，但內部溫度相當高無法入內，5點火撲滅後展開入內搜救。