快訊

險成「八仙塵爆」翻版！台中餐廳辦性別趴放粉塵煙火 客人嚇壞四竄

用毛巾搓洗較乾淨？答案可能出乎意料！一天洗澡幾次才健康？

平面圖曝光！台南1家5死火警 封閉式鐵皮屋、堆農機具阻救援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南凌晨惡火5死 屋主曾撥119…5人遺體都在3樓尋獲

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南六甲區珊瑚路1處透天厝今凌晨2點半許失火，1家6口當時有5人在家，全躲到鐵皮加蓋的3樓後方曬衣間，凌晨5點滅火後入內搜索，但屋內溫度相當高，直到上午約9點才發現5人遺體。消防人員發現，屋內堆滿大量農機具，疑難以逃生。

據了解，45歲陳姓男子與38歲伍姓妻子與4名兒女住在這處3層樓透天厝，同時經營農機行，夫妻和18歲大兒子、15歲次子、8歲次女都葬身火窟，讀國三的大女兒正巧去國外表演扯鈴不在家。

鄰居表示，凌晨突然聞到臭味被臭醒，驚覺隔壁失火，趕緊報警。陳姓一家當時疑也有撥1通119電話求救，告知受困3樓後陽台，不過不久後就與消防局勤指中心斷訊。

南市消防局2點36分接獲六甲區珊瑚路農機行失火，救災人員2點44分抵達現場，不過1樓傳出明火，消防人員也從後方想進入，但10幾分鐘後3樓即全面燃燒，無法進入，直到4點19分火勢控制，但內部溫度相當高無法入內，5點火撲滅後展開入內搜救。

消防人員於7點12分在3樓後方先發現2具遺體，但內部依然高溫中，搜救困難，直到9點6分於3樓後方洗衣間發現第5具遺體。

台南六甲區珊瑚路1處透天厝今凌晨2點半許失火，1家6口當時有5人在家，受困3樓死亡。記者謝進盛／攝影
台南六甲區珊瑚路1處透天厝今凌晨2點半許失火，1家6口當時有5人在家，受困3樓死亡。記者謝進盛／攝影
台南六甲區珊瑚路1處透天厝今凌晨2點半許失火，1家6口當時有5人在家，受困3樓死亡。記者謝進盛／攝影
台南六甲區珊瑚路1處透天厝今凌晨2點半許失火，1家6口當時有5人在家，受困3樓死亡。記者謝進盛／攝影

台南 消防人員 火災 透天厝

延伸閱讀

影／台南六甲農機行大火5死 消防人員研判起火點在一樓

台南六甲農機暗夜惡火 夫妻及3兒女受困燒死

陽明「動明輪」失火仍在釐清責任 初估損失約150萬到950萬美元之間

日本7.1地震…國外災害台灣消防待命救援卻沒出發？ 消防署回應了

相關新聞

平面圖曝光！台南1家5死火警 封閉式鐵皮屋、堆農機具阻救援

台南六甲區珊瑚路1處透天厝今凌晨2點半許失火，陳姓夫妻及2名兒子、1女兒共5人受困3樓曬衣間燒死，消防人員發現，該處是住...

老翁帶3個大花盆搭公車遭拒載 多數乘客聲援司機僵持40分

豐原客運一輛公車上周六晚上行駛豐原區，一名老翁帶著3個大花盆要上車，司機以乘客安全為由拒載花盆上車，雙方僵持40分鐘，多...

台中奥迪車用膠帶貼車牌 手法粗糙乘客持毒都被辦

台中市第二警分局在近日接獲檢舉，有一輛使用變造車牌的奧迪轎車，經常停在北區武昌路周邊的停車場內，專案小組循線追查，7日發...

北市信義快速道路文山隧道火燒車 駕駛燒燙傷送醫

台北市信義快速道路文山隧道往木柵方向，今天早上6點39分發生火燒車，一輛休旅車不明原因起火，65歲男性駕駛臉部、右肩手臂...

台南凌晨惡火5死 屋主曾撥119…5人遺體都在3樓尋獲

台南六甲區珊瑚路1處透天厝今凌晨2點半許失火，1家6口當時有5人在家，全躲到鐵皮加蓋的3樓後方曬衣間，凌晨5點滅火後入內...

影／「錢集中保管」只交提款卡及密碼 詐騙老哏男子險被騙第3次

台中李姓男子遇假檢警詐騙老哏，假警察、檢察官電話中騙他涉刑案，要「錢集中保管」只交出提款卡及密碼，他陸續將自己其他帳戶內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。