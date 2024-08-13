影／「錢集中保管」只交提款卡及密碼 詐騙老哏男子險被騙第3次

台中李姓男子遇假檢警詐騙老哏，假警察、檢察官電話中騙他涉刑案，要「錢集中保管」只交出提款卡及密碼，他陸續將自己其他帳戶內的31萬及18萬元陸續轉匯入該帳戶，第3次要再臨櫃存入14萬元被行員查覺有異報案，員警到場及時勸阻，防止他被騙第3次錢。

台中沙鹿區69歲李姓男子本月5日到清水區某金融機構要臨櫃存入自己帳戶現金14萬元，經存入後登錄時出現異常提領帳號警訊，行員仔細查看存摺款項入出紀錄，發現李男最近將自己其他帳戶內的31萬及18萬元陸續轉匯入該帳戶，但隨即在不同處被密集提領一空。

行員查覺有異關懷詢問款項出入，李男說日前將提款卡及密碼交與檢察官保管，並不知自己此帳戶存款被提領，行員懷疑李男遭詐騙集團所騙，通報警方到場協助了解，同時將帳戶先暫時凍結，避免剛存入的14萬元再遭詐騙集團提領。

中市清水警分局清水派出所警員黃暉閔獲報到場，李男表示他接獲自稱「台北市的警察」來電表示，他涉嫌詐欺案，隨後又有自稱「法院檢察官」來電表示「需要把錢集中保管在法院裡，只交提款卡及密碼就可以，存簿自行保管」。

他照「法院」的指示將自己的提款卡及密碼都面交給「台北市警察及檢察官」，並將自己其他家銀行存款轉入該帳戶集中，警方聽完後馬上表示「你被騙了！」李男還一臉茫然。

警方說明，此為典型的「假（院）檢警」詐騙手法，詐騙集團假扮法官、檢察官或警察，隨機撥打電話詐騙民眾，稱其涉及詐騙、洗錢或其他犯罪，需要將扣押、保管存款，要民眾配合交出存摺、提款卡等，帳戶存款旋遭盜領一空，帳戶還可能會被詐騙集團利用作為洗錢的工具，受騙民眾將從被害人變成「犯罪嫌疑人」，民眾應該小心此類的陷阱。