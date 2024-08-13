影／台南六甲農機行大火5死 消防人員研判起火點在一樓
台南市六甲區珊瑚路一家農機行，今天凌晨2點36分發生大火造成5人死亡慘劇，現場為農機行，消防人員說，他們到達時，火舌濃煙已大量竄出，一樓鐵捲門已燒至變色，堆放大量可燃物及機具，無法從一樓正面入內搶救，研判起火點在一樓，真正起火原因待火災調查科人員鑑定查明。
消防人員說，3樓鐵皮加蓋，後方無逃生出口，架梯不易，加上濃煙火勢延燒迅速，搶救困難。兩側臨接戶，都沒有開口可進入。消防人員到達時，火舌濃煙已大量竄出，一樓鐵捲門已燒變色，因一樓堆放大量農機，有油汙或鋰電池引起都得火調科人員鑑定才能釐清。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天清晨2點36分接獲報案，珊瑚路一家農機行發生火災，中心派遣六甲、麻豆、下營、官田與柳營等分隊及第二大隊，共計出動14車26人，火勢於4點19分火勢控制。4點44分發現3大2小受困者在3樓後方鐵皮曬衣間，已明顯死亡。
台南市消防局長李明峯呼籲民眾，在住處不要堆放易燃雜物，並且加裝住宅火災警報器，在火災發生時，住警器及早發出警報及早逃生。
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