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大貨車違停占用外側道路 害美食外送員推撞喪命

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區新五路一段今天凌晨發生死亡車禍，警方勘驗現場發現疑似大貨車違停外側車道釀禍。事故雙方沒有酒駕，肇因待查。貨車駕駛違規占用車道部分，則依道交條例開罰。

據了解，宋姓大貨車司機（40歲）今天凌晨3時16分左右，將一輛大貨車違停在新北市泰山區新五路一段108-8號前外側車道，旋即下車到路邊攤販吃東西。未料，後方美食外送員魏男（34歲）騎乘機車經過，不慎推撞貨車左車尾，導致機車全毀，魏男頭部重創，當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，仍宣告不治。

警方表示，事故雙方駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清，後續將依過失致死罪嫌偵辦。宋男違規占用車道部分，則依道交條例第56條1項5款規定，汽車駕駛人停車時，在顯有妨礙其他人、車通行處所停車，開處600元以上1200元以下罰鍰。

新北市泰山區新五路一段今天凌晨發生死亡車禍，疑似大貨車違停占用外側道路釀禍，事故雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區新五路一段今天凌晨發生死亡車禍，疑似大貨車違停占用外側道路釀禍，事故雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區新五路一段今天凌晨發生死亡車禍，疑似大貨車違停占用外側道路釀禍，事故雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區新五路一段今天凌晨發生死亡車禍，疑似大貨車違停占用外側道路釀禍，事故雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區新五路一段今天凌晨發生死亡車禍，疑似大貨車違停占用外側道路釀禍，事故雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區新五路一段今天凌晨發生死亡車禍，疑似大貨車違停占用外側道路釀禍，事故雙方沒有酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

車禍 車道 過失致死 違停

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