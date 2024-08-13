大貨車違停占用外側道路 害美食外送員推撞喪命
新北市泰山區新五路一段今天凌晨發生死亡車禍，警方勘驗現場發現疑似大貨車違停外側車道釀禍。事故雙方沒有酒駕，肇因待查。貨車駕駛違規占用車道部分，則依道交條例開罰。
據了解，宋姓大貨車司機（40歲）今天凌晨3時16分左右，將一輛大貨車違停在新北市泰山區新五路一段108-8號前外側車道，旋即下車到路邊攤販吃東西。未料，後方美食外送員魏男（34歲）騎乘機車經過，不慎推撞貨車左車尾，導致機車全毀，魏男頭部重創，當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，仍宣告不治。
警方表示，事故雙方駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清，後續將依過失致死罪嫌偵辦。宋男違規占用車道部分，則依道交條例第56條1項5款規定，汽車駕駛人停車時，在顯有妨礙其他人、車通行處所停車，開處600元以上1200元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言