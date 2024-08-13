大貨車違停占用外側道路 害美食外送員推撞喪命

新北市泰山區新五路一段今天凌晨發生死亡車禍，警方勘驗現場發現疑似大貨車違停外側車道釀禍。事故雙方沒有酒駕，肇因待查。貨車駕駛違規占用車道部分，則依道交條例開罰。

據了解，宋姓大貨車司機（40歲）今天凌晨3時16分左右，將一輛大貨車違停在新北市泰山區新五路一段108-8號前外側車道，旋即下車到路邊攤販吃東西。未料，後方美食外送員魏男（34歲）騎乘機車經過，不慎推撞貨車左車尾，導致機車全毀，魏男頭部重創，當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，仍宣告不治。