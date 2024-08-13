獨／警解密摩鐵針孔加密記憶卡為何花一周 專家給解答

位於高雄市左營區知名汽車旅館遭入住年輕女客以手電筒探照，發現房間電源插孔被裝針孔，報警後，警方發現插座內藏針孔、主機板還有加密的64GB記憶卡，尚無法判定多少人受害，送刑大解密，得約一周時間才有答案；專家指，警方必須了解犯嫌用何種方式加密，且須避免解密時造成記憶卡損壞、影像遺失，因此解密時間較長。

據了解，市刑大警方解密左營警分局警方送交從摩鐵拆解的加密記憶卡，係利用數位鑑識軟體解密，需要時間讓軟體去跑、去抓出犯嫌使用的加密檔名，因此評估大約得花一周時間才能解密，查出記憶卡中到底有多少人遭偷拍。

退休刑警、開設手機專業維修的顏姓業者指出，犯嫌將針孔裝在電源插座裡，直接用摩鐵的電源，不用換電池，由於是側錄入住摩鐵旅客的影像，因此64GB的記憶卡不會覆蓋，通常裝滿就會換卡。

「犯嫌刻意將記憶卡加密就是防止第一時間被他人看到，且通常並非一般的AVI檔」，顏姓業者研判，加密後的MP3、MP4或MP5都要轉檔，加上錄製影像的檔明很多，光是副檔名就無法用一般播放軟體解密，即使用特殊播放軟體也不一定能破解，因此警方得花較多時間去解密。

國碩系統整合有限公司工程副總王振碩指出，摩鐵遭有心人士加裝針孔，並特別做了加密動作，簡單來說，目的就是為了規避刑責。

「解鈴還須繫鈴人」，王振碩說，加裝針孔和加密記憶卡的犯嫌，自身破解加密的速度快，因為檔名是由他自己設計，但警方必須了解犯嫌用何種方式加密，一方面還要避免造成影像損失，因此得多花時間才能解開謎底。