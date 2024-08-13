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高雄摩鐵插座藏針孔 記憶卡幾乎已存滿

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄報導

某汽車旅館插座被發現裝針孔。圖／翻攝自臉書「爆廢公社」
某汽車旅館插座被發現裝針孔。圖／翻攝自臉書「爆廢公社」

20多歲女子前晚投宿高雄左營區某知名汽車旅館，發現正對床鋪的插座藏有針孔，業者與警方拆開插座，果然找到竊錄設備，警方調查發現，記憶卡幾乎已存滿，裡面疑都是偷拍畫面，將由鑑識單位解密，釐清案情和受害人數。警方提醒，客房內若發現閃爍光源或折射光等異狀，就可能被裝針孔，應立即向業者反映。

該汽車旅館業者向警方供稱「不清楚為何會被裝（針孔）」；本報記者昨致電詢問，服務員僅說「不知發生何事，主管不在」，即掛電話。不過業者昨公告歇業1天全面檢查。

1名女網友在臉書社團「爆廢公社」貼文並附影片，她說，關燈後拿手電筒檢查房間，就照到插座反光，請汽旅經理拆螺絲時，裡面還插著記憶卡。

左營警分局表示，拆開插座發現1組竊錄設備，已查扣。警方查出，記憶卡容量為64GB，幾乎已存滿，但因有設定加密，暫無法判斷有多少人遭側錄，將由高市刑大科技偵查隊鑑識，盼釐清受害人數、嫌疑人身分。

1名資深刑警說，入住民宿或旅館時，可先關掉房內燈光，用手電筒或手機燈光照射，一旦發現有閃爍光源或折射光等異狀，可能就是被裝針孔攝影機。

林姓監控設備業者說，裝針孔不外乎要偷拍床上動態，因此大多裝在床的正前方、正上方、左右兩側等，針孔鏡頭為多層的凸透鏡組成，在全黑環境下，以手機打開閃光燈拍照，發現可疑白點就可能是針孔。

偷拍 汽車旅館

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