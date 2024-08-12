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高雄醉漢打傷鄰居、岳父和女兒3人 網友Tag陳其邁求助

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

邱姓男子因和鄰居楊姓男子長期因停車問題有嫌隙，昨晚8時32分許酒後衝進楊家打傷楊男及其70歲岳父和14歲女兒，楊事後在臉書社團貼文，指鄰居喝醉酒衝屋內攻擊老人、離開時又攻擊小孩，他自己也受傷，有網友直接Tag市長陳其邁求助；警方今下午通知邱男到案，依傷害罪函送偵辦。

臉書社團「林園五四三」今一名楊姓男子發文，指隔壁鄰居喝醉酒衝入屋內攻擊老人，離開時又攻擊小孩，楊指，為了保護家人，與對方拉扯時也受傷縫針，報案後他一直開車在家附近徘徊，完全沒辦法睡覺該怎麼辦？如果我不在家孩子跟老人該怎麼辦？根本跟他沒交集，瘋子都比較大就是了。

貼文引發網友熱議，有網友建議楊男「先去備案，警方調查後，出動逮捕比較好 ，可將車牌名字給警方」、「內外先裝監視器 外面拍可以拍到車牌的地方」、「錄影收證」、「錄影，提告，家裡面放置防狼噴霧氣」。

有網友直接Tag市長陳其邁指，「這樣無差別的登門入室進行危及生命的攻擊，甚至是還攻擊行動不便的老人及未成年孩子，請您幫幫忙，要不然這樣根本無法安居」。

轄區林園警分局警方指出，昨晚8時32分許接獲通報，指林園北路某民宅內有人發生爭吵，林園派出所員警立即到場處理，警方到場時，39歲的楊姓報案人向警方表示，鄰居的胞弟邱姓男子11日突然開車回家，不知為何到其住家，徒手打傷他及其70歲岳父和14歲女兒，共三人受傷。

楊男報案驗傷後，已至派出所提告傷害，警方已依規定受理，並鎖定邱姓男子身分，今下午3時許通知45歲邱姓男子到案。

警方初步了解，雙方因門口長期停車問題發生糾紛、嫌隙，警詢後，依傷害罪將楊函送高雄地檢署偵辦。

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邱姓男子因和鄰居楊姓男子長期因停車問題有嫌隙，昨晚8時32分許酒後衝進楊家打傷楊男及其70歲岳父和14歲女兒，警方通知邱到案。記者石秀華／翻攝
邱姓男子因和鄰居楊姓男子長期因停車問題有嫌隙，昨晚8時32分許酒後衝進楊家打傷楊男及其70歲岳父和14歲女兒，警方通知邱到案。記者石秀華／翻攝
邱姓男子因和鄰居楊姓男子長期因停車問題有嫌隙，昨晚8時32分許酒後衝進楊家打傷楊男及其70歲岳父和14歲女兒，警方通知邱到案。記者石秀華／翻攝
邱姓男子因和鄰居楊姓男子長期因停車問題有嫌隙，昨晚8時32分許酒後衝進楊家打傷楊男及其70歲岳父和14歲女兒，警方通知邱到案。記者石秀華／翻攝

傷害罪 家暴 鄰居 高雄市

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