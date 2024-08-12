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影／成大女職員駕車「高速衝出校門」畫面曝光 女騎士下班接孩子慘死
成功大學成功校區外的台南市東區大學路，今天下午5點多傳出2輛轎車相撞後，波及路過和停在騎樓下的6輛機車，造成1死4傷的重大車禍事故。死者是42歲蔡姓女騎士，她的婆婆接到噩耗趕到現場，悲痛表示媳婦是下班後正要去接孩子，看到她的機車，傷心痛哭。
據了解，涉嫌肇事林姓女駕駛（54歲）為成大圖書館女職員，她自述開白色車時因癲癇發作，從成功校區大門北往南急速開到大學路，撞及成大黃姓男廠商駕駛的黑色轎車。現場有目擊者表示，肇事車輛從成大校區內快速駛出，且在校內就已經撞擊到校園內路標等物，再一路往大學路行駛。
這起車禍除造成蔡姓女騎士（42歲）當場死亡外，其他4名傷者分別為，黑車黃姓男駕駛（55歲）輕傷，林姓白車女駕駛右腳骨折，官姓機車女騎士（30歲）輕傷，王姓機車男騎士（69歲）輕傷。
警方調查，涉嫌肇事林姓女駕駛酒測值為零。對於林女自述因癲癇發作部分將調閱相關病例查明。警方依涉嫌過失致死等罪嫌法辦，明天將請台南地檢署檢察官查明車禍致死原因，追究相關刑責。
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