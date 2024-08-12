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女駕駛一路波及7汽機車1死4傷 目擊者：高速衝出成大校門連環撞
一輛女性駕駛銀色自小客車今天下午疑似由成功大學成功校區內高速開出校門，在大學路與一輛黑色自小客車碰撞後再撞進騎樓，過程波及6輛機車，造成1名女性機車騎士死亡、4人受傷送醫。
台南市政府消防局下午5時許獲報，在東區大學路發生嚴重車禍，疑似多人受傷，消防人員抵達時發現一輛銀色自小客車撞進路旁騎樓，另一輛黑色自小客車車頭嚴重受損，還有多輛機車倒地。
經消防人員清查現場，發現1名女性機車騎士明顯死亡，另有2名機車騎士受傷，銀色自小客車女性駕駛及黑色自小客車男性駕駛也都受傷，安排救護車將4名傷者送醫治療。
案發時附近有民眾看到銀色自小客車疑似從成大成功校區內高速開出校門，一路波及多輛汽機車，確切肇事原因，正由警方調查釐清中。
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