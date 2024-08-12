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花蓮男錢包放車廂蓋7萬元沿途飛 拾金不昧送回3萬

中央社／ 花蓮縣12日電

簡姓男子日前在花蓮玉里某超商購物後，將錢包順手放在小客車行李廂蓋上，隨即開車返回富里鄉住處，7萬多元紙鈔因此沿途飛舞，有人拾金不昧送交派出所，撿回3萬多元錢歸原主。

花蓮縣警察局玉里分局今天表示，簡男在玉里一家超商購買物品，結帳後準備開車回家，上車時隨手將錢包放在自小客車行李廂蓋上，渾然不覺，開車一路南下富里鄉。

當天晚上有3名民眾不約而同到玉里派出所，紛紛表示撿到數量不等的千元及百元鈔票，值班員警受理後先是確認金錢總額，點交時察覺這些鈔票摸起來似乎沒有皺摺，像是剛從ATM中提領出來。

警方為避免失主錢財損失慘重，玉里分局長黃靖堯立即指示成立專案小組迅速調閱沿線監視器影像，發現有一輛自小客車行經中正路右轉光復路時掉落大筆紙鈔，並從車牌中查詢其電話號碼；正要聯絡時，失主簡男突慌張來到派出所報案聲稱，自己的錢財不翼而飛，而這些金錢剛從提款機提領，是要發給員工薪資，急需警方協助。

警方向失主表示，有民眾拾獲他掉落的錢財，讓簡男喜出望外，感謝民眾善舉及警方熱心服務；不過，簡男提領7萬多元，最後只撿回3萬多元。

失主 花蓮 車行

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