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台南嚴重車禍！成大校區外2車對撞 再衝騎樓釀1死4傷
台南市東區成功大學成功校區外的大學路段，今天下午5點多2輛轎車疑似對撞後，其中白色轎車衝進路旁騎樓，再撞倒6輛機車，造成1名女騎士不幸當場死亡，另有4人受傷，緊急送醫急救。
台南市消防局救災救護指揮中心今天下午5點7分接獲民眾報案，台南市東區大學路前發生大車禍，有多人受傷，中心派出東門，永華等多個消防分隊救護車到場搶救。
據了解，4名傷者分別為日產銀色休旅車 女駕駛30歲，送台南新樓醫院，日產黑色休旅車男駕駛55歲，送成大醫院，機車女騎士30歲送郭綜合醫院，機車男騎士69歲送台南新樓醫院。
消防人員說，其中電動摩托車女騎士年約42歲，不幸當場死亡。一名汽車駕駛一度受困車內經消防人員救出，5人都不是大學生。台南市警一分局說，員警已到場測繪，調查車禍原因及經過。
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