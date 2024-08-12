影／遊宜蘭導航惹禍…南韓夫妻開入樹林 摸黑走1小時疲憊驚恐

一對韓國觀光客李姓夫妻開車前往宜蘭員山鄉的餐廳用餐，卻因導航出包，車輛被導往山區，最後駛入雙連埤山區產業道路，困在四周都是樹林的山間，暗夜四處無路燈、手機斷訊，夫妻嚇壞了，從產業道路往回走1小時，手機才有訊號，趕快報警以GPS定位救出人車。

宜蘭警方說，8月10日晚上7點多接獲韓國觀光客報案，指稱因為依照導航，誤將車輛開進雙連埤台7丁線山區產業道路，陷入狹窄的林間道路，四周都是樹木，進退兩難，請求協助。

警方獲報後，先聯繫報案人並請他們把GPS定位點傳到警方的LINE，員警立即沿台7丁線及依GPS定位點，地毯式搜尋，最後在產業道路發現這對韓國觀光客夫妻，滿臉疲憊驚恐，向警方招手求援。

員警使用翻譯軟體與韓國觀光客溝通，得知李姓夫妻原本是要前往員山鄉松叁雞餐廳吃飯，因誤信導航駕駛，致人車受困於山區樹林間，餐廳與受困的山間產業道路距離約10公里。夫妻發現受困後，摸黑從深山產業道路往回走約1小時，直到手機有訊號，才報案求援。

警方說，產業道路路幅狹小，沒有路燈，道路兩旁都被樹木掩蓋，一般車輛無法進入，於是聯繫民間道路救援到場協助，用拖吊繩把受困自小客車拖出來，夫妻重新開著車由警車開道，引導到附近便利超商休息。