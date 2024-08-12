婦人車上將臨盆 丈夫路邊揮手攔停警車 警開道順利添丁
台中市太平區年約40歲的李姓夫妻，昨晚駕車外出購物，凌晨返家途中，懷孕中的妻子忽然腹部疼痛，且羊水破裂即將臨盆，李姓丈夫趕緊將車停靠路旁，著急地向經過的警車揮手求助。警員了解情況後，立即協助開道引導，約5分多鐘就把夫妻倆護送到附近醫院，讓李妻順利生產，最後母子均安。
警方說，李姓夫妻當時車上還有1名幼子，李男看到妻子在車上快臨盆，一時慌了手腳，忽然見到對向有警方巡邏車，就立即求助。當時太平警分局新平派出所警員戚碩杰、蘇峻恰好巡經育賢路與立行路口時，發現對向的李男急促揮手，立即上前瞭解。得知李妻即將臨盆，立即開啟巡邏車上蜂鳴器沿路鳴笛，由男子駕車跟在後方，一路引導至醫院。
警方說，原本需約15分鐘的路程大約5分多鐘內就抵達，並由警員推著李妻坐輪椅進入產房、李男則抱著幼子在旁守護。所幸順利生產，李姓丈夫非常感謝警員熱心服務，頻頻道謝，警員也恭喜他再添一子。
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