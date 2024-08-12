高雄騎士雨天時速85撞貨車摔車 網酸：鬼月剛開不用急

高雄市一名騎士9日下午騎機車行經鳳林一路，當時正下雨，騎士卻時速達8、90公里，適前方一輛停路邊的貨車突左偏起步，騎士急煞滑倒，機車擦撞貨車，幸騎士往前滑行，未滾入輪下，後奇蹟式起身，過程被後方車行車記錄器錄下，有網友酸「七月剛開門，不用急著回去」。

臉書社團「林園五四三」貼出一則影片，原PO指，9日下午2時12分左右，鳳林路剛過昭明加油站對向．．，不評論對錯，人平安就好。原來從影片看出，當時天空正下著雨，一名機車騎士卻速度飛快的加油門往前行駛。

後前方一輛停在路邊的大貨車往左偏欲起步，機車騎士反應不及，雖緊急煞車仍撞上貨車左側，騎士摔車往前滑行，過程讓後方轎車駕駛目睹也忍不住驚呼；所幸騎士摔車後奇蹟式起身，看來並無大礙。

有不少網友看到影片認為機車騎士摔車和車速有關，有網友直指，「目測時速85以上，正在下雨，七月剛開門，不用急著回去吧」、「直行車硬拚轉彎車」、「遠遠就看見那台大車了，還不減速，卻打方向燈要從左硬過，勇者」、「人生只有一次不能重來」、「下雨天騎太快 反應不及急煞噴出」。

轄區林園警分局指出，經檢視影片，分局未接獲相關報案，檢視影像內容，貨車起駛前應打方向燈，注意前後左右有無障礙或車輛行人，並應讓行進中的車輛行人優先通行。