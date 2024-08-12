影／台中卡拉OK幹部調停被圍毆 爆料質疑吃案警澄清

台中市陳姓男子是西屯區寧夏路一間卡拉OK的幹部，10日凌晨在包廂內調停酒客糾紛時，遭包廂內多人毆打，甚至時持酒杯、酒瓶丟擲，導致陳全身有多處受傷，警方獲報前往時，店家已監視器被老鼠咬壞為由，辯稱沒有糾紛，欲息事寧人，陳向媒體爆料，質疑警方吃案，六分局今澄清，已將涉犯傷害案的5人，依法函辦。

經查，陳姓男子（44歲）是西屯區寧夏路一間卡拉OK店的幹部，10日凌晨在包廂內協助調停酒客糾紛，遭包廂內多名酒客以徒手、持酒杯、酒瓶方式毆打，造成他全身有多處受傷，陳事後前往醫院就醫。

警方獲報到場時，陳沒在現場，店家否認有糾紛，還稱監視器被老鼠咬壞，企圖息事寧人，陳事後向派出所提告傷害，也向媒體爆料，質疑警方以「情侶糾紛」處理，疑有吃案嫌疑。

第六警分局今出面澄清，此案是陳男遭人毆打後，自行先離開現場，當時派出所獲報到場時，店家謊稱是客人與店員發生口角爭執、沒有肢體衝突，現場監視器也說「遭老鼠咬壞」，沒有畫面，同仁在現場沒發現有人受傷，才先依「情侶糾紛」方向查辦。

六分局表示，陳後來到派出所提告傷害，已組成專案小組追查，陸續在昨天、今天將涉案江男等5人依傷害、妨害秩序罪送辦。

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