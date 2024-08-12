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孕婦羊水破、男童吃東西噎住 中市警開道助就醫

中央社／ 台中12日電

台中太平區李姓夫妻日前凌晨時分，太太突然羊水破裂，先生心急向巡邏員警求助，以警車開道5分鐘護送到院。西區9歲男童吃東西噎住，父親向警方求助，警車協助開道順利就醫。

台中市太平警分局今天發布新聞稿，日前巡邏時，行經育賢路、立行路口，對向車道有男子揮手示意，原來是李男載著太太外出購物，返家太太出現宮縮且有羊水破裂徵兆，車上另有幼子，李男急如熱鍋上螞蟻。

警方安撫李男情緒後，以警車協助開道，5分鐘後抵達醫院，婦人進入產房分娩，順利產下1子，李男感謝警方協助。

日前台中市第一警分局員警在西區英才路執行路檢時，唐姓男子駕車行經路檢點，他向警方表示，兒子疑似進食不慎噎到，情況危急。員警見狀隨即以警車開道，原本12分鐘的路程，火速在5分鐘內抵達醫院，男童就醫後化解危機。

台中市 警車

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