影／罪加一等 男開車拒檢釀警受傷 竟因駕照吊銷撞警

台南市東區本月9日晚間10點多，發生汽車拒絕警方攔查撞傷所長林海平。汽車駕駛車輛拒絕配合員警攔查，逃逸過程中衝撞執勤警員，造成林所長拖行右手肘多處受傷。警方以車追人循線鎖定洪姓男子涉案，請得拘票前往洪住所拘提到案。據了解，洪因汽車駕照被吊銷，遇到警方攔檢時一時緊張心虛而開車逃逸。警詢後依妨害公務、公共危險、傷害等罪嫌法辦。

案發後，台南市警察局長林國清到莊敬派出所慰勞因公受傷的林所長。市警一分局長王子雄指示偵查隊與莊敬所成立專案小組調查，經調閱周遭相關監視器後發現該涉案車輛為權利車，擴大偵辦順利循線鎖定涉嫌人身分後，向台南地檢署申請拘票查緝，昨天中午12點多前往洪嫌疑人位於南區的住所將其拘提到案。

據了解，洪姓男子（35歲）因汽車駕照被吊銷，所以遇到警方攔檢時因一時緊張心虛而開車逃逸，造成值勤員警受傷。