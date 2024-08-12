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蛋車過彎貨架噴飛蛋液流滿地 新店騎士輾過無辜摔車

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市28歲林姓男子今天上午8時許駕駛滿載雞蛋的貨車，行經新店區祥和路時疑因繩索斷裂，導致過彎時雞蛋頓時灑落於內側車道，蛋液在馬路上流淌，還沿著分隔島縫隙流到對向車道，導致對向40歲李姓騎士摔車受傷。現場於9時許排除，警方也依道交條例對林男開單，依法可處3千元以上1萬8千元以下罰款。

新店警方上午8時許接獲報案，在新店區祥和路、吉安街口有1輛載雞蛋貨車雞蛋掉落路面破裂影響交通。警方獲報趕抵後，經了解28歲林姓男子駕駛滿載雞蛋的小貨車，沿新店區祥和路往中和方向行駛，行經吉安街口時，因後車斗固定雞蛋蛋架的繩索斷裂，車輛過彎時貨架上的雞蛋掉落內側車道。

雞蛋當場破裂，大量蛋液沿分隔島縫隙流到對向車道，此時對向1名40歲李姓男子騎機車經過時，因車輪接觸蛋液不慎摔車滑倒，所幸僅手腳擦挫傷送醫後並無大礙。警方立即通報清潔隊到場協助，於上午9時40分將現場排除，確切車禍原因仍待釐清。

警方隨後也依道路交通管理處罰條例第30條第2款：所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，對貨車駕駛林男開出罰單，依法可處3千元以上1萬8千元以下罰款。

李姓騎士行經時壓過蛋液不慎摔車。記者黃子騰／翻攝
李姓騎士行經時壓過蛋液不慎摔車。記者黃子騰／翻攝
清潔隊人員到場清理地上蛋液。記者黃子騰／翻攝
清潔隊人員到場清理地上蛋液。記者黃子騰／翻攝
這輛滿載雞蛋的小貨車過彎時導致貨架上的雞蛋掉落，蛋液滲漏流滿地。記者黃子騰／翻攝
這輛滿載雞蛋的小貨車過彎時導致貨架上的雞蛋掉落，蛋液滲漏流滿地。記者黃子騰／翻攝

車道 雞蛋

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