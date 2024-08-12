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台中大樓機械車格墜落 都發局開罰令限期改善

中央社／ 台中12日電

台中市西屯區某大樓機械車格昨天發生墜落事故，台中市都市發展局今天表示，已在現場張貼勒令停止使用告示，後續將處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並令限期改善。

台中市西屯區某大樓機械停車格昨天下午疑似故障，發生汽車墜落事故，導致陳姓男駕駛全身擦挫傷，警方據報前往協助駕駛脫困，並送中國醫藥大學附設醫院救治。

市府都發局表示，除派員到現場張貼勒令停止使用告示，後續將處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並令限期改善或補辦手續，經檢查機構及保養廠商重新確認安全無虞後，且市府同意，才能恢復使用。

都發局說明，這處大樓為地上6層、地下2層的商辦建築物，停車位設於地下2層，領有使用執照，於1樓藉由升降機通達地下2樓。

都發局指出，該設備為「建築物機械停車設備設置及檢查管理辦法」發布前設置的汽車用升降機，經查中央登記資料，汽車升降設備未領有使用許可證，涉未定期申請安全檢查，違反建築法規定，除開罰外，並要求限期改善或補辦程序，確認安全無虞後才能恢復使用。

台中市 建築

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