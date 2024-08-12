新北砂石車防塵蓋意外升起 扯斷號誌桿幸無人傷

新北市永和區保順路與保生路口今天上午發生一起意外事故，有砂石車行經時防塵蓋不知何故突然升起，當場扯斷號誌桿，所幸無路人受傷，司機除了罰單外還將面臨求償復原費用。

永和分局今天以訊息說明，32歲吳姓司機駕駛砂石車，上午近8時行經保順路與保生路口時，車輛後車斗的防塵蓋突然升起，直接拉扯電纜致號誌桿折斷，所幸現場無人員受傷。

永和交通分隊分隊長洪萬億向中央社表示，警局獲報後就派員警到場管制疏導交通及拍照、測繪，吳男酒測值為0，供稱不知道為何防塵蓋會突然升起，因此，全案仍待調查以釐清事故原因，同時，已通報交通局，交通局預定中午會派廠商進行號誌維修。

他表示，警方依違反車載限高規定開出新台幣3000元以上1萬8000元以下罰單，司機還將面臨交通局求償號誌修復的費用。呼籲民眾駕駛車輛應事前檢查車輛設備，注意車輛狀況，以避免操作誤觸等疏失發生，危及自身及用路人安全。