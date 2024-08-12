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詐團猖獗欺涉案少年3年成長2倍 已成少年犯主流

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

全台詐騙案件逐年攀升，新北審計處指出，新北查獲涉入詐欺案件少年人數，從2021年121人、2022年190人，2023年達363人，3年成長2倍多，詐欺案已成為少年犯罪主流，建議除學校介入輔導高風險外，新北市府更要結合家庭、教育、社政、衛政等多管道資源，才能有效遏止。

新北審計處說，新北市查獲涉入詐欺案少年，從2021年121人、2022年190人，2023年到達363人，3年成長2倍之多，少年犯罪牽涉個人、家庭、學校等多元層面，認為新北市府應透過跨機關及跨領域合作，共同參與犯罪防治工作，以及時導正少年偏差行為及預防犯罪。

建議新北市府除持續結合社群網絡資訊平台等少年易接觸管道宣導，並培養少年同理心及建構正確價值觀，且針對高風險少年，除由學校端介入輔導外，應整合家庭、教育、社政、衛生等單位資源，以降低其觸法風險機會，並預防及嚇阻詐欺犯罪。

新北市警局表示，少年涉入詐欺人數，去年363人是新北警「查獲」人數，粗估約有六成是他轄少年來新北犯案被查獲。

市警局說，新北市查獲成年、少年車手較多，是因新北警詐欺防制辦公室針對轄內發生詐欺提款案件均積極管考分局偵辦進度，並整合跨分局案件情資，以拘提方式強勢查緝到案，新北市不僅車手被拘提率較高，車手被羈押率也是六都最佳。

市警局分析，少年詐欺案件常見是詐欺車手、提供人頭帳戶與網路購物詐欺，主要是同儕介紹一個拉一個，以及網路社團內的偏門求職或打工，少年隊持續與教育局合作加強學生輔導，強化基本法治觀念。

近年愈來愈多犯罪集團利用少年刑責較輕，吸收無知少年加入犯罪集團，新北市長侯友宜也宣示過對於這些集團應該要加重刑責，新北市警局說，查獲利用少年犯罪，各分局均會以「少年事件處理法」或「組織犯罪防制條例」內「加重其刑二分之一」規定移送，並請院檢從重量刑；目前打詐四法已通過施行，會利用「詐欺犯罪危害防制條例」對詐騙集團及詐欺犯罪重懲。

詐欺已成少年犯罪主流，需各界關注。圖為中華民國更生少年關懷協會入所陪伴輔導司法少年。本報資料照片
詐欺已成少年犯罪主流，需各界關注。圖為中華民國更生少年關懷協會入所陪伴輔導司法少年。本報資料照片

詐欺 車手

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