北市宮廟繞境變調！陣頭不滿「聊天口氣差」 林森北路險釀衝突

「台北關聖帝君、閻羅天子聯誼會」近日到南部宮廟進香，昨回鑾行經台北市中山區林森北路，兩支宮廟團體因成員口角差點爆發衝突，所幸轄區警方及早發現異狀，立刻介入隔開兩方人馬，後續在無事故發生。

警方調查，該進香活動8月10日至11日進行，眾多宮廟團體、信眾參與，昨晚回鑾在林森北路舉辦繞境活動，卻因2名男子發生口角糾紛，場面一度緊張。

據悉，30歲朱男是「新北寶尊會」成員，曾社傷害、毒品、妨害公務等案，案發時與「神焱會館」成員49歲邱男發生爭執，雙方稱因「對方聊天口氣很差」爆發推擠。

警方表示，該活動8月8日申准路權，轄區中山分局派出30名警力維安蒐證，2人剛發生口角，蒐證員警即發現異狀，立刻以優勢警力介入，將朱男帶離現場，監控至活動結束，衝突未再擴大，現場也再無事故發生。

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