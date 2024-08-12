高雄摩鐵又傳遭裝針孔 正妹手電筒照出電源插座會發光

一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點，向業者舉發並報警，警方發現插座內藏針孔、主機板、線路還有64G記憶卡，由於記憶卡加密，暫無法判定有多少人受害，已送交刑大解密。

該家旅館業者得知客人入住的房間內遭裝針孔，先行撇清責任指，「不清楚為何會被裝」，記者去電詢問，服務員也指「不知發生何事，主管不在，即掛電話」。

臉書社團「爆廢公社」一名張姓女子今貼出一則貼文並附上影片指，「還真被我遇到，拿手電筒檢查房間就照到插座怎會反光，當時超級不安，請經理來拆螺絲時，當時裡面還插著記憶卡，影片是報警後，警方將記憶卡、主機板和線路拔走後的殘骸，文末還不忘提醒消費者，」出去外面住真的要多留意，尤其是正對床的插座」。

由於貼文附上影片，引發一票網友驚呆，有網友指「太可怕了吧」、「真的很夭壽，氣死人，沒證據還不能罵人」、「嚇到吃手手」。

左營警分局表示，有關昨晚7時許，在左營區某旅館疑遭裝攝影機一案，當時接獲一名女性消費者報案，警方獲報後趕赴現場查看，經採證拆開插座後發現確有竊錄設備1組，已先行予以查扣。

警方指出，將記憶卡帶回檢視，發現進行加密，由於暫無法判斷有多少人遭側錄，因此報案女子也暫未提告，目前已將記憶卡送交刑大科針隊鑑識、解析，以釐清案情。