快訊

出家門被堵問假帳疑雲！柯文哲怒嗆記者壞習慣「這樣我會發脾氣」

鍾小平提告柯文哲等5人涉政治獻金法 北檢今主動分他案偵辦

發文祝福李洋29歲生日 王齊麟：退役後放輕鬆點

高雄摩鐵又傳遭裝針孔 正妹手電筒照出電源插座會發光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點，向業者舉發並報警，警方發現插座內藏針孔、主機板、線路還有64G記憶卡，由於記憶卡加密，暫無法判定有多少人受害，已送交刑大解密。

該家旅館業者得知客人入住的房間內遭裝針孔，先行撇清責任指，「不清楚為何會被裝」，記者去電詢問，服務員也指「不知發生何事，主管不在，即掛電話」。

臉書社團「爆廢公社」一名張姓女子今貼出一則貼文並附上影片指，「還真被我遇到，拿手電筒檢查房間就照到插座怎會反光，當時超級不安，請經理來拆螺絲時，當時裡面還插著記憶卡，影片是報警後，警方將記憶卡、主機板和線路拔走後的殘骸，文末還不忘提醒消費者，」出去外面住真的要多留意，尤其是正對床的插座」。

由於貼文附上影片，引發一票網友驚呆，有網友指「太可怕了吧」、「真的很夭壽，氣死人，沒證據還不能罵人」、「嚇到吃手手」。

左營警分局表示，有關昨晚7時許，在左營區某旅館疑遭裝攝影機一案，當時接獲一名女性消費者報案，警方獲報後趕赴現場查看，經採證拆開插座後發現確有竊錄設備1組，已先行予以查扣。

警方指出，將記憶卡帶回檢視，發現進行加密，由於暫無法判斷有多少人遭側錄，因此報案女子也暫未提告，目前已將記憶卡送交刑大科針隊鑑識、解析，以釐清案情。

警方表示，偷裝攝影機攝錄他人，可能涉及違反刑法315－1條妨害秘密罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，提醒民眾不要誤觸法網，以免後悔莫及！

一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警，警方拆卸後發現內裝針孔（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警，警方拆卸後發現內裝針孔（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警後，警方發現內裝針孔、主機板。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警後，警方發現內裝針孔、主機板。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警，警方發現內裝針孔、主機板和記憶卡。記者石秀華／翻攝
一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警，警方發現內裝針孔、主機板和記憶卡。記者石秀華／翻攝
一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警後，發現內裝針孔。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警後，發現內裝針孔。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警後，發現內裝針孔（紅圈處）。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警後，發現內裝針孔（紅圈處）。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警後，發現內裝針孔。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點報警後，發現內裝針孔。圖／取自臉書社團「爆廢公社」

影片

延伸閱讀

「唱」遊港都

高雄聽演唱會 在地美食x大眾運輸 100元優惠讓你玩到不想睡

叫「傳播」到摩鐵坐檯卻硬上 賠60萬換緩刑

入住摩鐵一氧化碳中毒險奪3命 車輛未熄火誇張原因曝

相關新聞

楊梅警跨區查案中彈 持槍歹徒乘黑車竄逃中

桃園市楊梅分局員警今凌晨到新竹工業區查案，過程發生警匪駁火衝突，1名員警肩膀中彈送醫，幸無生命危險，急救後已轉送桃園聯新...

高雄摩鐵又傳遭裝針孔 正妹手電筒照出電源插座會發光

一名年約20出頭的張姓女子昨晚入住高雄市左營區某汽車旅館，進房後，關燈拿手電筒探照，驚見正對床的電源插座有亮點，向業者舉...

桃園警中彈送醫！ 跨區新竹縣查案遭歹徒反擊凶手逃逸

桃園市楊梅警分局一名警察今天凌晨2時許，跨轄來到新竹縣湖口鄉查案，未料過程遭到歹徒反擊開槍，當場肩膀中彈送醫，所幸送醫後...

被檢舉上班打瞌睡挨主管痛罵 保全怒持撞球桿痛毆住戶

新北市新店區中興路一處社區今天凌晨發生保全持撞球桿攻擊住戶事件。張姓保全疑因不滿馬姓住戶向其主管檢舉他上班中打瞌睡，導致...

高雄2男機車雙載未戴安全帽 和警車玩老鷹抓小雞慘了

高市兩名男子機車雙載未戴安全帽，昨晚9時56分許行經民生一路與林森一路口時，遇巡邏警車，竟騎上人行道繞圈，和警方玩起「老...

三芝2少年無照騎機車跑山 連人帶車墜龜子山橋下溪谷

新北市三芝北新庄山區101號道路，上午7時許有1輛機車連同2名少年，墜落龜子山橋下約5公尺深的溪谷，14歲乘客手臂骨折自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。