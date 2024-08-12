調查局金融掃黑專案 查獲不法逾30億元

法務部調查局今天指出，為打擊金融犯罪集團，穩定財經秩序，日前發動全國同步「金融掃黑專案」，總計查緝150案、搜索69處及約談421人，查獲不法金額新台幣30億1789萬餘元。

調查局指出，總統賴清德及行政院長卓榮泰上任以來，宣示首重「五打七安」，政府將全力打擊「黑、金、槍、毒、詐」。調查局為落實總統及院長政策指示，自今年6月起即積極規劃專案，動員全局外勤單位蒐證涉及財經不法線索，不容犯罪集團破壞金融秩序穩定。

調查局表示，調查局自8月5日至9日發動全國同步偵辦「金融掃黑專案」，從個人及企業面向重點打擊「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」 、 「非法經營地下金融」、「虛增公司資本」等4大類不法案件，以維護投資大眾利益、企業公平競爭及產業發展潛能，達成守護民眾財產、保障合法經濟活動的目的。

調查局共計動員台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、調查處、航業調查處，基隆市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣等調查站、北部、中部及南部地區機動工作站等22個處站，分別由台北、新竹、台中、嘉義、台南、橋頭等地檢署指揮偵辦，總計查緝150案、搜索69處及約談421人，查獲不法金額30億1789萬餘元。

調查局表示，將遵循政府施政重點，持續打擊金融不法，積極掃蕩妨害產業發展的各類型犯罪，展現政府強化經濟韌性的決心。