被檢舉上班打瞌睡挨主管痛罵 保全怒持撞球桿痛毆住戶

新北市新店區中興路一處社區今天凌晨發生保全持撞球桿攻擊住戶事件。張姓保全疑因不滿馬姓住戶向其主管檢舉他上班中打瞌睡，導致他被主管責難因而懷恨在心，今天凌晨竟持撞球桿朝馬男攻擊，導致馬男手臂遭毆擦挫傷，張男犯案後隨即離開。新店警方獲報趕抵，馬男就醫治療後已無大礙，目前表示暫不提告。

據了解，新店警方今天凌晨12時許接獲報案，在新店區中興路一處社區發生爭吵糾紛。警方到場時已無衝突情事。報案人28歲馬姓住戶向警方表示，張姓社區保全懷疑自己向保全主管打小報告，稱其上班時間打瞌睡，張男因而遭主管責難，張男疑似因此懷恨在心。今天凌晨他返家時張姓保全竟突然持撞球桿攻擊他，隨後離開現場。