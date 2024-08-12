高雄2男機車雙載未戴安全帽 和警車玩老鷹抓小雞慘了

高市兩名男子機車雙載未戴安全帽，昨晚9時56分許行經民生一路與林森一路口時，遇巡邏警車，竟騎上人行道繞圈，和警方玩起「老鷹抓小雞」的遊戲，後伺機逃之夭夭；警方指，將根據車牌逕行舉發未戴安全帽、行駛人行道、不服取締等3項違規，最高可處3萬2000元罰款。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，地點在高雄市新興區民生一路與林森一路口，只見2男機車雙載未戴安全帽在路口直接騎上人行道，隨後路口出現一輛警車，鳴警笛示警。

2男見警車後騎上人行道，隨後又回頭騎上另一端的馬路，和警方在街頭玩起「老鷹抓小雞」遊戲，後警車停在路口，員警準備下車攔人時，2男趁隙騎機車逃離現場，不見蹤影。

新興警分局指出，昨晚近10時許，五福二路派出所巡邏員警行經民生一路與林森一路口時，見2男機車雙載均未戴安全帽，隨即上前示意停車受檢；但2男不服稽查取締，逕自騎上人行道離去。