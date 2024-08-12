三芝2少年無照騎機車跑山 連人帶車墜龜子山橋下溪谷

新北市三芝北新庄山區101號道路，上午7時許有1輛機車連同2名少年，墜落龜子山橋下約5公尺深的溪谷，14歲乘客手臂骨折自行爬上報案求救，15歲騎士右耳出血傷勢不明躺在溪谷，被消防隊員吊掛上岸，均送淡水馬偕醫院。

初步了解，15歲王姓少年無照騎乘機車搭載14歲吳姓少年，下山衝出道路墜橋，底下溪谷水少都是大石頭，吳姓少年右前臂骨折，自行爬上岸報案，王姓少年躺在水岸邊動彈不得，消防隊員利用器材車將他吊掛回路面，2人都意識清醒送醫。詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。