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三芝2少年無照騎機車跑山 連人帶車墜龜子山橋下溪谷
新北市三芝北新庄山區101號道路，上午7時許有1輛機車連同2名少年，墜落龜子山橋下約5公尺深的溪谷，14歲乘客手臂骨折自行爬上報案求救，15歲騎士右耳出血傷勢不明躺在溪谷，被消防隊員吊掛上岸，均送淡水馬偕醫院。
初步了解，15歲王姓少年無照騎乘機車搭載14歲吳姓少年，下山衝出道路墜橋，底下溪谷水少都是大石頭，吳姓少年右前臂骨折，自行爬上岸報案，王姓少年躺在水岸邊動彈不得，消防隊員利用器材車將他吊掛回路面，2人都意識清醒送醫。詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。
新北市消防局第三大隊大隊長陳志德呼籲，患者高速撞擊或自高處墜落等高能量機轉案件，應優先保護患者頸椎及維持呼吸道順暢，必須固定好患者再移動脫困，才能避免傷勢加重。
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