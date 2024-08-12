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桃園警中彈送醫！ 跨區新竹縣查案遭歹徒反擊凶手逃逸

聯合報／ 記者黃羿馨胡蓬生／新竹即時報導

桃園市楊梅警分局一名警察今天凌晨2時許，跨轄來到新竹縣湖口鄉查案，未料過程遭到歹徒反擊開槍，當場肩膀中彈送醫，所幸送醫後無生命危險，至於詳細原因，警方正在釐清中，由於歹徒已逃離，新竹警方已全力掌握歹徒逃逸動態，前往新竹市緝捕嫌犯中。

據了解，該名警察是所屬楊梅分局，疑跨轄來到新竹工業區周邊查案，未料在逮捕歹徒過程中，遭到對方反擊開槍，當場肩膀中彈，歹徒見狀嚇得當場倉皇逃逸。新竹警方獲報後，立即聯合前往逮捕，目前已知歹徒逃往新竹市區，目前正全力緝捕中。

去年7月才發生新北市一名29歲陳姓警員，也是來到新竹縣湖口鄉安宅七街查緝遭通緝的外籍移工，但雙方在對峙時，卻遭到移工持利刃刺傷脖子，幸好送醫後無大礙。據悉，兩次跨轄查案的警察，都沒有事先通報轄區警方，疑似不熟悉地方生態和狀況才導致危險發生。

去年7月才發生新北市一名29歲陳姓警員，也是來到新竹縣湖口鄉安宅七街查緝遭通緝的外籍移工，但雙方在對峙時，卻遭到移工持利刃刺傷脖子，幸好送醫後無大礙。圖／報系資料照
去年7月才發生新北市一名29歲陳姓警員，也是來到新竹縣湖口鄉安宅七街查緝遭通緝的外籍移工，但雙方在對峙時，卻遭到移工持利刃刺傷脖子，幸好送醫後無大礙。圖／報系資料照

新竹 警察

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