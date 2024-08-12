轎車突熄火拋錨車陣中 警推移車子到路邊解圍

郭姓男子昨晚9點多開車行經行經台南市府前路與永福路口，車子突然熄火拋錨在車道中。巡邏警員經過主動上前了解後，立即協助郭將轎車推到路旁安全地點，並通知修理廠拖回檢修後，解決了郭燃眉之急，可以安心返家。

台南市警二分局南門派出所警員黃瀚緯、魏文星，警專實習生李明澤，昨晚間9點多巡邏經過中西區府前路與永福路口時，發現一輛轎車停在車道路中，35歲郭姓駕駛則站在車旁不知所措，員警下車主動協助移車。

郭男向警方說，晚上他帶著心愛的毛小孩，開車來到中西區公園運動休憩，接近晚上9點多離開，車輛在行駛途中突然熄火拋錨無法發動，當時已晚不知道如何聯絡維修廠，加上府前路車流量大，很擔心後方來車沒注意發生意外。