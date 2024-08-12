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轎車突熄火拋錨車陣中 警推移車子到路邊解圍

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

郭姓男子昨晚9點多開車行經行經台南市府前路與永福路口，車子突然熄火拋錨在車道中。巡邏警員經過主動上前了解後，立即協助郭將轎車推到路旁安全地點，並通知修理廠拖回檢修後，解決了郭燃眉之急，可以安心返家。

台南市警二分局南門派出所警員黃瀚緯、魏文星，警專實習生李明澤，昨晚間9點多巡邏經過中西區府前路與永福路口時，發現一輛轎車停在車道路中，35歲郭姓駕駛則站在車旁不知所措，員警下車主動協助移車。

郭男向警方說，晚上他帶著心愛的毛小孩，開車來到中西區公園運動休憩，接近晚上9點多離開，車輛在行駛途中突然熄火拋錨無法發動，當時已晚不知道如何聯絡維修廠，加上府前路車流量大，很擔心後方來車沒注意發生意外。

黃瀚緯3人看見車輛就停在路中，擔心郭人身安全，為避免造成車輛壅塞及交通事故發生，員警在車後方以人力推動，合力將故障車輛順利移置路邊，迅速排除交通障礙，並協助通知修理廠前來將故障拖回廠修理，解決了郭男燃眉之急。車輛移置完成後，郭男對於熱心員警第一時間積極協助讚許有佳、十分的感謝，並不斷鞠躬道謝，稱讚警察真的是人民保母。

郭姓男子昨晚開車行經行經台南市府前路與永福路口，車子突然熄火拋錨車道中。巡邏警員在後合力推車，將車推到路旁安全地點。記者黃宣翰／翻攝
郭姓男子昨晚開車行經行經台南市府前路與永福路口，車子突然熄火拋錨車道中。巡邏警員在後合力推車，將車推到路旁安全地點。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局南門派出所警員魏文星(左)、警專實習生李明澤(右)，協助推故障車移路邊，避免發生危險。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局南門派出所警員魏文星(左)、警專實習生李明澤(右)，協助推故障車移路邊，避免發生危險。記者黃宣翰／翻攝

交通事故 台南 車道

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