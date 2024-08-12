載送啤酒貨櫃車在國1彰化路段火燒車 駕駛身體不適送醫

一輛載送啤酒的貨櫃車，今天清晨4時50分許，行經中山高北上彰化路段時，疑因輪胎起火，造成拖車起火，60歲姓駕駛因此身體不適，送往彰化基督教醫院救治，起火原因由消防局及國道警察第三大隊調查中。

彰化縣消防局是在今天清晨4時52分接獲報案，中山高北上197公里彰化路段發生火燒車，立即調派消防車及救護車趕往處理，到場時，發現拖車已陷入火海，楊姓駕駛也及時逃出車外，消防人員用水柱灌救，在5時30分將火撲滅，還好未燒到拖車頭。

由於楊姓駕駛身體不適，還好意識清醒，救護人員將他送醫救治。