快訊

又是波音！新航班機降落成田機場左引擎冒白煙 目前傷亡不明

民主基金會執行長難產近兩月…綠卡盧業中 韓國瑜下月迎戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

載送啤酒貨櫃車在國1彰化路段火燒車 駕駛身體不適送醫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

一輛載送啤酒的貨櫃車，今天清晨4時50分許，行經中山高北上彰化路段時，疑因輪胎起火，造成拖車起火，60歲姓駕駛因此身體不適，送往彰化基督教醫院救治，起火原因由消防局及國道警察第三大隊調查中。

彰化縣消防局是在今天清晨4時52分接獲報案，中山高北上197公里彰化路段發生火燒車，立即調派消防車及救護車趕往處理，到場時，發現拖車已陷入火海，楊姓駕駛也及時逃出車外，消防人員用水柱灌救，在5時30分將火撲滅，還好未燒到拖車頭。

由於楊姓駕駛身體不適，還好意識清醒，救護人員將他送醫救治。

據了解，這起火燒車疑因從輪胎起火造成，但實際原因仍待進一步調查，警方呼籲用路人，在上路前應檢查車輛狀況，也要充分休息，保持清醒，不要勉強駕車，以確保平安。

一輛載送啤酒的貨櫃車，今天清晨4時50分許，行經中山高北上彰化路段時，疑因輪胎起火，造成拖車起火，消防人員趕往灌救。圖／消防局提供
一輛載送啤酒的貨櫃車，今天清晨4時50分許，行經中山高北上彰化路段時，疑因輪胎起火，造成拖車起火，消防人員趕往灌救。圖／消防局提供
一輛載送啤酒的貨櫃車，今天清晨4時50分許，行經中山高北上彰化路段時，疑因輪胎起火，造成拖車起火，消防人員趕往灌救。圖／消防局提供
一輛載送啤酒的貨櫃車，今天清晨4時50分許，行經中山高北上彰化路段時，疑因輪胎起火，造成拖車起火，消防人員趕往灌救。圖／消防局提供
一輛載送啤酒的貨櫃車，今天清晨4時50分許，行經中山高北上彰化路段時，疑因輪胎起火，造成拖車起火，60歲姓駕駛因此身體不適，送往彰化基督教醫院救治
一輛載送啤酒的貨櫃車，今天清晨4時50分許，行經中山高北上彰化路段時，疑因輪胎起火，造成拖車起火，60歲姓駕駛因此身體不適，送往彰化基督教醫院救治

火燒車 警察

延伸閱讀

彰化二檔兒童劇將登場 一心、萍蓬草劇團上演好戲

黑熊學院走出台北 彰化設基地擴大防衛能量

可樂娜啤酒攜手衝浪品牌Roxy 超Chill限量周邊登場

彰化離奇火燒車！疑倒車空轉激起火花 引燃稻草堆「燒到剩骨架」

相關新聞

載送啤酒貨櫃車在國1彰化路段火燒車 駕駛身體不適送醫

一輛載送啤酒的貨櫃車，今天清晨4時50分許，行經中山高北上彰化路段時，疑因輪胎起火，造成拖車起火，60歲姓駕駛因此身體不...

疑金錢借貸糾紛衝突…娃娃機店打架 警：聚眾鬥毆法辦

台南市中華西路二段一家夾娃娃機店，昨晚約10點45分發生有人在店內大打出手，警方接獲民眾報案後趕到現場時，已無打架情事，...

醫療詐騙乘人之危 專家提醒勿亂投醫

癌末戴姓婦人聽信宗教社團理事長之言，花錢想延續五年壽命，前後被詐四四○萬元仍藥石罔效，類似病急亂投醫心態者並不少見，前立...

違規逐年增／郵務工會：天熱加人力荒 趕時間投遞

郵務車交通違規情況逐年增加，台灣郵政產業工會指出，極端氣候讓郵務士面臨高溫威脅，加上人力不足、投遞範圍大，只能拚命趕時間...

郵務車違規罰單 3年增近3成

郵務士日曬雨淋投遞是日常，但審計部報告指出，郵務車輛交通違規逐年增加，去年連收一三一八張罰單，較三年前增加百分之廿八點四...

基隆民宅火警釀1死1傷 起火點疑為冷氣機 警、消調查

基隆市復興路230 巷內1戶民宅，11日晚間疑因冷氣機燃燒釀災，引發火勢。住在屋內的王姓老翁及時逃出，但黃姓老婦人受困火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。