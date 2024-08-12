疑金錢借貸糾紛衝突 娃娃機店打架 警：聚眾鬥毆法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中華西路二段一家夾娃娃機店，昨晚約10點45分發生有人在店內大打出手，警方接獲民眾報案後趕到現場時，已無打架情事，但雙方仍互相口角，據了解，蔡、周及郭姓男子疑因金錢借貸糾葛起爭執互歐，涉案3人先被帶回派出所調查。警方今天表示，其他涉及參與打架的人，將陸續傳喚到案後，依涉嫌聚眾鬥毆罪嫌法辦。

有網友將雙方打架、拉扯過程PO上黑色豪門企業臉書社群，其中還有店員勸架，引起不少網友熱烈討論，質疑說:「玩夾娃娃機，火氣沒必要那麼大吧？」還人有說，事情可能沒有那麼單純。

轄區台南市警二分局說，警方到場時現場已經沒有打架情事，但雙方仍互相口角。據悉，現場為蔡姓男子（23歲）及郭姓男子（39歲）雙方因金錢借貸糾葛起爭執後，一言不合互歐，另一名涉及參加打架周姓男子（22歲）挺蔡姓男子，警方也帶回法辦。

蔡、周及郭姓男子被警方帶回派出所調查，因兩方人馬在娃娃機店公共場所打架，警方將陸續傳喚其他涉案人到案後，依涉嫌聚眾鬥毆罪嫌法辦。

台南市發生男子在娃娃機店打架，店內其他人上前勸架。圖／翻攝自黑色豪門企業臉書社群
台南市發生男子在娃娃機店打架，店內其他人上前勸架。圖／翻攝自黑色豪門企業臉書社群
台南市發生男子在娃娃機店打架，店內其他人上前勸架。圖／翻攝自黑色豪門企業臉書社群
台南市發生男子在娃娃機店打架，店內其他人上前勸架。圖／翻攝自黑色豪門企業臉書社群

夾娃娃機 鬥毆

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