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基隆民宅火警釀1死1傷 起火點疑為冷氣機 警、消調查
基隆市復興路230 巷內1戶民宅，11日晚間疑因冷氣機燃燒釀災，引發火勢。住在屋內的王姓老翁及時逃出，但黃姓老婦人受困火場，消防人員救出時已無呼吸心跳，送醫不治。起火原因由消防局火災調查科人員鑑識調查。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心11日晚上9點18分接獲報案，中山區復興路230巷內有民宅發生火警，冒出黑煙，屋內有人受困，派遣中山、仁愛分隊人車前往搶救，同步通知警方及台電、自來水和欣隆瓦斯公司派員協助處理。
消防人員抵達時，看到火場1樓起火燃燒，布射水線灌救，9點44分控制火勢。住在屋內的80多歲王姓老翁及時逃出火場，輕微嗆傷但意識清楚。
同住的黃姓老婦人受困火場，消防人員救出時已無呼吸心跳。消防人員用救護車將兩人送往基隆長庚醫院急救，王姓老翁脫險，黃姓老婦人急救無效，醫師救宣告死亡。
基隆市議員施偉政說，起火點疑似是冷氣機，當地巷道狹窄，並有違規停車，影響消防人員救災，籲請市府正視消防通道管理，務必要淨空，不要再讓民眾提心吊膽。
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