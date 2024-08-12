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違規逐年增／郵務工會：天熱加人力荒 趕時間投遞

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

郵務車交通違規情況逐年增加，台灣郵政產業工會指出，極端氣候讓郵務士面臨高溫威脅，加上人力不足、投遞範圍大，只能拚命趕時間投遞，減少熱傷害；中華郵政工會表示，市區停車不便投遞難度高，已與雙北市政府協調，盼從寬處理。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰指出，郵務車輛違規與極端氣候有關，郵務士在外曝曬面臨熱傷害，會希望盡快完成投遞，加上近年郵務量下滑，中華郵政公司推動群組化，鼓勵郵務士休假減少加班費支出，原本一天出勤五十人投遞五十個區段，區段群組化後，變成四十五人分攤五十個區段，每人投遞範圍擴大。

廖迺辰說，全國外勤同仁區段嚴重勞逸不均，但中華郵政態度消極，郵務士人力不足、投遞範圍擴大，及高溫威脅等情況下，為縮短酷熱戶外曝曬時間，只能拚命趕路投遞。

中華郵政表示，會蒐集投遞人員實際工作量及工時資訊，作為改善投遞人員工作負荷的參考，尚無人力不足趕投遞的情況。

中華郵政工會理事長林榮洲認為，郵務車輛違規情況逐年增加與科技執法有關，郵務士為了投遞信件或包裹時，不見得每次都能找到停車格，有時只能臨停在黃線，甚至紅線上，就會被科技執法或民眾檢舉。

林榮洲表示，為讓郵務士能安心投遞信件或包裹，上個月與台北市政府、新北市政府召開協調會議，盼郵務車能與台電、中華電信等公務車一樣，在執勤時能針對違規從寬處理。

中華郵政 人力

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