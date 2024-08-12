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郵務車違規罰單 3年增近3成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

針對郵務車交通違規情況逐年增加，台灣郵政產業工會指出，極端氣候讓郵務士面臨高溫威脅，加上人力不足、投遞範圍大，只能拚命趕時間投遞。郵務士及郵務車示意圖。聯合報系資料照
針對郵務車交通違規情況逐年增加，台灣郵政產業工會指出，極端氣候讓郵務士面臨高溫威脅，加上人力不足、投遞範圍大，只能拚命趕時間投遞。郵務士及郵務車示意圖。聯合報系資料照
郵務士日曬雨淋投遞是日常，但審計部報告指出，郵務車輛交通違規逐年增加，去年連收一三一八張罰單，較三年前增加百分之廿八點四六，主要以闖紅燈、超速、未打方向燈等違規事項較多。中華郵政公司表示，已要求各郵局針對駕駛人異常行為提出改善方案。

根據審計部最新總決算審計報告，郵務車輛駕駛行為，每月因發生怠速、碰撞、失聯、逾時停留、熄火停車、急過彎、急減速、急加速及傾倒等行為，產生異常紀錄的車輛共有二二四八輛，其中台北郵局、高雄郵局、台中郵局、台北郵件處理中心及台南郵局等五個單位，有異常紀錄均逾百輛，異常駕駛行為頻繁。

報告也揭露，二○二○年至二○二三年郵政車輛交通違規案件逐年增加，二○二○年違規總件數一○二六件，二○二一年增至一○九四件，增加百分之六點六三，二○二二年達一一八○件，增加百分之十五點一，二○二三年一三一八件，增加百分之廿八點四六。

審計部表示，經檢視交通違規項目，多屬闖紅燈、超速、未依規定使用方向燈、不依標誌、標線及號誌行駛，及紅燈右轉等駕駛行為，要求中華郵政公司檢討改善電動車輛使用效能，並研謀交通違規情況的因應措施。

中華郵政表示，針對動態追蹤車輛和駕駛行為異常，以及交通違規逐年增加，已召開「交通意外事故防制及推行小組會議」，要求各等郵局針對異常駕駛行為提出改善方案，並持續追蹤改善情形；另也要求各等郵局利用勤前教育及交通安全教育訓練等時機，加強宣導安全駕駛行為及交通法規，以提升行車安全。

中華郵政 交通違規 郵局

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