醫療詐騙乘人之危 專家提醒勿亂投醫

癌末戴姓婦人聽信宗教社團理事長之言，花錢想延續五年壽命，前後被詐四四○萬元仍藥石罔效，類似病急亂投醫心態者並不少見，前立委和知名藝人都曾上當；專家建議，重症病患要避免「死馬當活馬醫」的心態遭有心人士利用，正宗宗教也絕對不會趁人生病時獅子大開口。

二○一四年間，自稱中國「長壽集團」總裁林姓男子，頂著北京台商協會副理事長光環，實則是個醫療詐騙集團首腦，四處向政商名流宣傳自家一劑高達廿萬元針劑，佯稱可治療癌症、腎衰竭，甚至愛滋病。

當時包括前立委游月霞、前立委廖本煙妻子，和知名藝人賀一航、徐乃麟媽媽都曾上當，事後得知林男也曾接觸當時罹患大腸癌的秀場天王豬哥亮。

林男詐騙行徑東窗事發後，賀、徐都曾被檢察官傳喚釐清案情，最後林男被依違反藥事法判刑五年，併科罰金三百萬元，沒收不法所得一點四億元定讞。

台北市政府前消費爭議調解委員廖芳萱律師說，常見醫療詐騙手法可分幾個階段，首先是質疑正規西醫醫療效果，接著提出自家祕方抗癌成功案例，碰到病患有所猶豫，就改用中西合併、兩種方案並進抗癌說詞；被害人若已罹重病，則用「不如死馬當活馬醫」話術助攻，說服對方買下天價藥方。

廖也說，有些神棍深知癌症患者內心徬徨無助，罹病後心中無數的為什麼？需要心靈上慰藉和支持，刻意透露病患可能造下罪孽或是惡靈纏身，需要神明力量來消災解厄，其實都只是為私利而鋪路，最終目的也就是騙人花錢消災。