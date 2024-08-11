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為2萬元債務放鞭炮燒毀民宅釀1死3傷 凶嫌殺人罪收押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市林園區王公路一棟透天私人神壇，昨晚10時30分許傳出火警，消防員先救出遭濃煙嗆傷的2男1女，火勢撲滅後，進屋搜尋，發現屋主姪女的李姓男友已燒成焦屍，警方追查後，發現33歲吳姓男子涉嫌縱火，雄檢晚間複訊後，以殺人、防火等罪嫌聲押禁見獲准。

昨晚火警消防局出動21車58人前往搶救，抵達時，起火點的3樓瞬間陷入火海，隨即射水灌救，並從屋內2、3樓救出受困、但意識清楚的李姓女屋主（60歲）及其兒子和姪子，3人因吸入性嗆傷，被送醫治療。

清查現場還有47歲李姓男子未逃出，他是屋主姪女的男友，直到火勢撲滅後，才在3樓房間內發現李男已葬身火窟，燒成焦屍；警方將報請檢察官相驗，以釐清死因。

警方發現，火警前有人駕車在起火的李家前燃放鞭炮後朝屋內丟擲，後查出屋主的陳姓女兒（28歲）曾向吳姓男子（33歲）借款2萬元未還，隨即成立專案小組追查。

警方於今凌晨3時5分許在屏東縣東港鎮查獲吳姓男子到案，警詢後將依殺人、縱火等罪移送高雄地檢署偵辦。

雄檢晚間複訊後，認李男有逃亡之虞，以殺人罪向法院聲押禁見獲准。

高雄私人神壇昨深夜遭縱火屋主姪女男友成焦屍，警方查出屋主女兒曾欠吳姓男子2萬元未還，吳懷恨涉點鞭炮縱火，今凌晨逮獲吳歸案，雄檢複訊後聲押獲准。記者石秀華／翻攝
高雄私人神壇昨深夜遭縱火屋主姪女男友成焦屍，警方查出屋主女兒曾欠吳姓男子2萬元未還，吳懷恨涉點鞭炮縱火，今凌晨逮獲吳歸案，雄檢複訊後聲押獲准。記者石秀華／翻攝
高雄私人神壇昨深夜遭縱火屋主姪女男友成焦屍，警方查出屋主女兒曾欠吳姓男子2萬元未還，吳懷恨涉點鞭炮縱火，今凌晨逮獲吳歸案，雄檢複訊後聲押獲准。記者石秀華／翻攝
高雄私人神壇昨深夜遭縱火屋主姪女男友成焦屍，警方查出屋主女兒曾欠吳姓男子2萬元未還，吳懷恨涉點鞭炮縱火，今凌晨逮獲吳歸案，雄檢複訊後聲押獲准。記者石秀華／翻攝

殺人

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