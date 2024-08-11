永康柴頭港溪旁2民宅地基流失 疑因連雨後水管破裂

台南永康區中華西街2戶靠近柴頭港溪民宅，疑似前幾天下雨後自來水管線破裂沖刷導致地基流失、出現傾斜，台南市政府水利局緊急灌漿處理，暫時解除危機，確切原因待進一步釐清。

國民黨台南市議員林燕祝昨天接獲民眾陳情，指稱驚覺住家房屋出現傾斜、地基掏空等狀況，緊急聯絡自來水公司及市府水利局前往處理。

林燕祝接受媒體聯訪表示，遭掏空地基的2戶房屋，其中1戶沒有人居住，經現場勘查後初判，應是前幾天下雨後就有導致地基流失情況，並將自來水管線拉扯破裂，流出自來水再不斷沖刷，加速地基流失造成。

其中一戶屋主張姓婦人表示，昨天接獲房客通知說房子突然出現傾斜，前往查看時看到一個大坑，相當嚇人，地板出現裂縫，鐵門也因此打不開，盼相關單位趕快幫忙處理好。

林燕祝表示，經自來水公司關閉水源，水利局昨天緊急灌漿至接近半夜，暫時解除危機，但後續仍要進一步會勘釐清原因，才能將問題解決。

水利局專委王國安表示，初判掏空情況有往柴頭港溪方向擴大，因此緊急以混凝土灌漿處理，填補過後已沒有持續掏空情況。