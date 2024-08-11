快訊

輕颱「山神」傍晚生成...日本氣象廳揭最新路徑 對台影響曝光

七夕情人節不平靜！廣東傳情殺案「釀​3死1傷」 官方：嫌犯已遭刑拘

川普造勢播鐵達尼號主題曲...席琳狄翁團隊控未經授權 諷打選戰卻放沉船歌

永康柴頭港溪旁2民宅地基流失 疑因連雨後水管破裂

中央社／ 台南11日電

台南永康區中華西街2戶靠近柴頭港溪民宅，疑似前幾天下雨後自來水管線破裂沖刷導致地基流失、出現傾斜，台南市政府水利局緊急灌漿處理，暫時解除危機，確切原因待進一步釐清。

國民黨台南市議員林燕祝昨天接獲民眾陳情，指稱驚覺住家房屋出現傾斜、地基掏空等狀況，緊急聯絡自來水公司及市府水利局前往處理。

林燕祝接受媒體聯訪表示，遭掏空地基的2戶房屋，其中1戶沒有人居住，經現場勘查後初判，應是前幾天下雨後就有導致地基流失情況，並將自來水管線拉扯破裂，流出自來水再不斷沖刷，加速地基流失造成。

其中一戶屋主張姓婦人表示，昨天接獲房客通知說房子突然出現傾斜，前往查看時看到一個大坑，相當嚇人，地板出現裂縫，鐵門也因此打不開，盼相關單位趕快幫忙處理好。

林燕祝表示，經自來水公司關閉水源，水利局昨天緊急灌漿至接近半夜，暫時解除危機，但後續仍要進一步會勘釐清原因，才能將問題解決。

水利局專委王國安表示，初判掏空情況有往柴頭港溪方向擴大，因此緊急以混凝土灌漿處理，填補過後已沒有持續掏空情況。

台南 掏空 林燕祝 水利局

延伸閱讀

北高雄水管連接工程「預計停水9小時」 影響範圍跨3區

陸漁船與我漁船擦撞後拒絕海巡登檢蛇行逃逸 持續緊追被中共海警帶回

防可回收物進焚化爐 台南試辦透明垃圾袋

老師攝臀供議員爆料校長體罰 駁性騷學生敗訴確定

相關新聞

台中華廈機械車位傳意外！駕駛「連人帶車」墜樓 卡地下二、三層間送醫

台中市西屯區精明路一棟華廈機械停車場在今天下午，傳出有車主在停車時，墜落地下二樓至三樓之間，消防局獲報後前往救援，在今天...

高雄輕軌又被撞！男禁止左轉區駕車「輕吻」列車頭 車上乘客嚇一跳

高雄輕軌又被撞！66歲林姓男子今天下午2時52分許駕Toyota轎車行經三民區大順路與日全路口，因當地路段是輕軌行經的禁...

曳引車袋子破裂掉落塑膠零件 台88綿延300公尺、害車流回堵2公里

莊姓女子今天下午2點多駕駛曳引車後載塑膠零件，因袋子破裂，零件掉落綿延300公尺，所幸當下未造成交通事故，莊女發現闖禍後...

掉落深約5公尺山溝…新北觀音山區休旅車墜溪 消防局救出一對母女送醫

新北市五股觀音山區今天下午有1輛休旅車墜落深約5公尺山溝，一對母女受困車內，幸好路人即時發現協助報案，消防隊到場後使用救...

酒駕撞進雜貨店遭店內民眾毆傷 警方一查有貓膩：有債務糾紛

南投王姓男子昨下午酒後駕車行經魚池鄉魚池街，連人帶車撞進路旁一家雜貨店，雖未撞傷人，卻遭店內民眾持球棒毆打，頭部受傷送醫...

高雄鼓山公寓下午竄火 消防濃煙中救出1男幸毫髮無傷

高雄鼓山區中華一路一間公寓，今下午4時10分許發生火警，一度傳出有人受困，高雄市消防局出動人車前往搶救，火勢約13分鐘撲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。