酒駕撞進雜貨店遭店內民眾毆傷 警方一查有貓膩：有債務糾紛

南投王姓男子昨下午酒後駕車行經魚池鄉魚池街，連人帶車撞進路旁一家雜貨店，雖未撞傷人，卻遭店內民眾持球棒毆打，頭部受傷送醫，性命無礙。警方追查發現王男疑與店家有債務糾紛，訊後將相關涉案人送辦。

南投縣消防局指出，昨天下午2時許獲報，魚池街區有汽車衝進雜貨店，擔心有人員受困，因此出動器材車與救護車馳援，到場後確認，現場僅駕駛1人頭部受傷，經初步檢傷處置後，將其送往埔里基督教醫院治療，生命沒有大礙。

而因王男身上酒氣濃厚，原以為是酒後駕車不慎釀禍，不料警方進一步調查發現，王男疑與陳姓男子有47萬元債務糾紛，王男昨天酒後從埔里開車到陳男家人開設的雜貨店理論，更開車直接撞進雜貨店，撞損店內冰箱及物品，幸未波及他人。

事發當時，陳男與另名王姓友人正巧也在店內，看到是王男開車撞進店內後，立刻上前理論，3人發生爭吵拉扯，王姓友人更涉嫌持球毆打王男，王男則動手搶奪球棒，過程中王男也因此頭部受傷，警方隨後將相關涉案人全帶回警所調查。

警方表示，經了解該案件疑與債務糾紛有關，針對王男駕車撞入雜貨店、現場發生鬥毆等已調閱周邊監視器釐清偵辦，王男也坦承酒後駕車，經檢其酒測值達1.13，訊後依傷害、毀損、公共危險、社維法等罪嫌，相關涉案人也都移送法辦。

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