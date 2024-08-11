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不滿4歲兒吵鬧…台南虎爸將孩拉下機車丟包路邊 警通報兒少保護
台南市有名男子昨晚騎機車行經台南市東區東門路，因不滿小孩子吵鬧，將小孩拉下機車丟於路邊後，騎至路口觀看小孩後將小孩接走；警方今下午2點多通知男子到案說明。據了解，男子為小男孩父親，因一時管教生氣失慮，未考量孩童跌坐在路旁有其危險性。員警檢視男童無任何明顯傷勢，並對孩童父親約制告誡後，進行兒少保護通報後續交由社工訪視評估男童受照顧情形。
網友將相關影片PO上社會事新聞影音臉書群組，指稱昨晚約7點多，在台南市東區東門路三段上有「台南虎爸」騎機車當街將兒子拉下路邊丟包，引起網友議論這樣做太危險了。
台南市警一分局得知此事後主動積極追查，並沿線調閱案發現場周遭監視器及過濾影像，迅速掌握男子及孩童身分，今天下午2點通知施姓男子（32歲）到案說明釐清案情。
據了解，施姓男子因一時管教生氣失慮，未考量4歲兒子跌坐在路旁有危險性。警方另檢視男童無任何明顯傷勢，並對孩童父親約制告誡後，進行兒少保護通報，後續交由社會局社工進行訪視評估男童受照顧情形。
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