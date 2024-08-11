曳引車袋子破裂掉落塑膠零件 台88綿延300公尺、害車流回堵2公里

莊姓女子今天下午2點多駕駛曳引車後載塑膠零件，因袋子破裂，零件掉落綿延300公尺，所幸當下未造成交通事故，莊女發現闖禍後，將車停下；警方接獲他車報案，通知工務段人員到場清掃；這起意外造成台88周圍大寮、鳳和五甲的車流回堵2公里。

林園警分局今天下午2時30分許接獲民眾報案，在台88快速道路上有掉落物，警方到場了解，發現現場塑膠零件掉落綿延約300公尺，禍首是43歲莊姓女子所駕駛的曳引車所為。

莊女發現闖禍後，在事故現場停下，警方調查，當時曳引車上載貨的袋子破裂，因此沿途散落塑膠零件，所幸當下未造成交通事故，員警在現場交通疏導，並通知鳳屏工務段到場協助排除。

由於零件掉落得花時間處理，當時一度因車流速度緩慢，造成台88周圍大寮、鳳山和五甲的車流回堵2公里遠。

警方指出，莊女曳引車貨物散落的行為，已違反依道路交通管理處罰條例第30條1項2款，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，可處3000至1萬8000千元罰鍰，將依法舉發。